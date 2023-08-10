好萊塢罷工 100天 損失30億

北嶺加州州大娛樂產業管理學教授霍爾姆斯(Todd Holmes)估計，美國編劇工會和電影電視製片人聯盟的罷工已經跨越100天，至今可能給加州經濟造成至少30億元的損失。這是依據2007年美國編劇協會罷工的經濟分析。那次罷工導致3.77萬失業，給美國家庭造成了21億元損失。

調查：供應鏈中斷損失腰斬

預訂10日發布的一項企業調查顯示，與一年前相比，2022年供應鏈中斷造成的財務損失平均下降超過50%，但短缺和交貨延遲仍然是挑戰。供應鏈風險管理公司Interos表示，去年航太等關鍵產業的中斷導致每家公司平均每年損失8200萬元，而2021年為1.82億元，2020年為1.84億元。

利率 21年新高 重擊房貸需求

上周美國房貸利率全線飆升，政府低首付房貸(FHA)選擇利率升至21年來最高水平7.02%。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)季節調整後指數，這嚴重打擊了房貸需求，上周總申請量較前周下降了3.1%。符合資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.93%升至7.09%。

IBM託管Meta AI 語言程式

IBM將在自有企業人工智慧(AI)平台watsonx上託管Meta Platforms的AI語言程式。IBM的watsonx協助企業將AI整合到它們的工作流程中，讓部分客戶提前登入Facebook母公司Meta的Llama 2系統。Llama 2是Meta於7月推出的開源AI語言模型的商業版本。

家樂氏估零食銷售額136億

包裝食品製造商家樂氏(Kellogg)表示，在年底分拆為兩個部門後，其零食業務Kellanova預計全年銷售額將在134至136億元之間。Kellanova旗下將擁有品客薯片(Pringles)、Cheez-It和Pop-Tarts等零食品牌；預計調整後全年獲利將在每股3.55至3.65元之間。家樂氏去年公布分拆計畫，聚焦零食業務。

ESPN進軍體育博彩市場

ESPN和PENN Entertainment宣布重大交易，ESPN將開始經營品牌體育博彩，向運彩市場進軍。交易規定，兩家公司將於今年秋季在PENN目前經營行動運彩的16州推出品牌運彩ESPN BET。PENN將在未來10年內向ESPN支付15億元，同時授予ESPN認股權證以購買價值5億元的3180萬股PENN股票。