迪士尼串流服務價格 調升

迪士尼調升旗下所有串流服務價格。（路透）

為提高業務獲利能力，迪士尼 將提高幾乎所有串流媒體產品價格。

從10月12日開始，無廣告Disney +訂閱費用為每月13.99元，上漲27%。廣告版Disney+仍為每月7.99元。自11月1日起，迪士尼將向歐洲和加拿大的部分市場擴展其廣告服務。

迪士尼將無廣告的Hulu價格提高至每月17.99元，漲幅為20%。廣告版Hulu也仍保持相同價格，每月7.99元。

相較之下，Netflix無廣告標準套餐為每月15.49元。華納兄弟探索頻道的Max價格為每月15.99元。Disney+的定價幾乎與無廣告的Netflix和Max一樣高，而Hulu的定價甚至更高，代表迪士尼相信其內容庫可以與這兩種服務競爭。

迪士尼現在押注消費者將為其串流媒體服務支付更多費用，即使好萊塢編劇和演員的罷工在未來幾個月威脅到其內容。

對於想要同時觀看Disney+和Hulu且不帶廣告的消費者，可以每月支付19.99元購買全新的「高階雙重」服務，每月可節省12元。Disney+和Hulu的廣告版合訂套餐不變，仍為每月9.99元。

迪士尼還將其無廣告版Disney+、Hulu和廣告版ESPN+合訂套餐價格從每月19.99元提高到每月24.99元。這三款廣告版產品的合訂套餐價格為每月14.99元，上漲2元。

迪士尼還將廣告版Hulu + Live TV的價格從每月69.99元提高到76.99元。 無廣告版Hulu + Live TV將從每月82.99元躍升至每月89.99元。

迪士尼串流媒體部門第3財季虧損5.12億元。 除印度 Hotstar外，Disney+當季新增80萬訂戶。截至上季末，不包括Hotstar的Disney+訂戶數為1.057億。

最近一季的Disney+訂閱用戶數量為1.461億，較上季下降7.4%。低於StreetAccount估計的1.511億。大部分用戶流失來自Disney+ Hotstar，在失去印度超級聯賽比賽的轉播權後，用戶數量大減24%。