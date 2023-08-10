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目標聯手星巴克 路邊取貨振業績

財經新聞組／綜合報導

目標百貨(Target)打算在全美各地分店的路邊取貨服務中，與星巴克聯手銷售飲料和食品來提振業績。

這家大型零售商將把這項服務擴大到其1700多家設有星巴克咖啡館和路邊取貨服務Drive Up的分店，約為其近2000家店面中絕大多數。該公司表示，將於今年夏天開始在整個連鎖店範圍內推廣，並於10月在各店面推出新功能。

Target已經嘗試各種方法來提升購物體驗並加深客戶忠誠度，特別是當消費者減少購買非必需品並優先考慮音樂會和外食等體驗支出時。該折扣店的戰略包括開設更多Ulta Beauty迷你店、推出路邊退貨服務以及投資加快運輸速度。

Target與星巴克簽訂授權協議。 其分店的咖啡師受雇於Target。

該零售商於秋季開始在部分商店測試星巴克路邊取貨服務。該功能允許購物者在領取雜貨、生日禮物或在線下任何其他路邊取貨訂單時，加訂咖啡飲料或其他星巴克菜單選項。

Target表示，事實證明這項服務很受歡迎。冰紅糖燕麥奶昔濃縮咖啡、生日蛋糕汽水和冰焦糖瑪奇朵是最受歡迎的訂購商品。

該公司拒絕透露星巴克在其測試近250家門市的銷售額和客流量方面的提升幅度有多大，理由是正處財報之前的緘默期。

星巴克 Target 咖啡

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