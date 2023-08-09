我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兩個低氣壓本周移動至加州 氣溫將下降 有機會下雨

疫情期間空屋多、利率低 千禧世代「住宅自有率」激增

速食業放棄內用 仍裝修店面

編譯周芳苑／綜合報導
速食業者大幅減少內用空間，但仍加強裝修吸引食客。（路透）
速食業者大幅減少內用空間，但仍加強裝修吸引食客。（路透）

新冠疫情助長餐飲外帶風潮，在美國，越來越多人到店裡買漢堡、薯條和雞塊之後外帶回家或者帶到辦公室吃，速食業者麥當勞(McDonald's)、漢堡王(Burger King)的店裡經常空蕩蕩，紛紛減少、甚至不提供內用服務。

根據加盟業者，麥當勞全美多數店面的內用比例不到10%，疫情前大約佔四分之一。

市調機構Circana數據顯示，全美速食連鎖業者今年前五個月內用比例為14%，低於疫情前的21%，6月間內用占14%，更低於2015年的22%。

疫情更助長原已出現的餐飲外帶風潮，餐飲業者發現，外帶服務更有賺頭而且效率高，人力需求較少，大公司開始加速投資「得來速」及線上接單服務。

麥當勞執行長肯普辛斯基(Chris Kempczinski)在投資者電話會議上說，目前未必需要傳統餐廳的大型空間。

麥當勞及其也餐飲連鎖業者紛紛建立以得來速及外帶為主的營運模式，減少、甚至沒有內用服務。

不過，速食餐廳還不願意完全放棄內用空間。各大連鎖業者希望店面看起來現代摩登、討喜。

麥當勞2017年聲稱斥資數十億美元協助加盟店裝設點餐亭、現代化裝飾、進行其他整建，目前則期待美國各地分店經營者每十年整建店面；加盟業者說，經常針對傢俱及裝配花費數萬美元汰舊換新。

麥當勞內用服務是美國事業很重要的一環，正在研究餐廳設計，以因應消費者趨勢，並與加盟夥伴合作以便控管成本。

漢堡王正花費數百萬美元，鼓勵美國各分店經營者整修店面。執行長柯布薩(Joshua Kobza)說，這麼做非常重要，公司發言人稱，整修後第一年銷售平均增加12%。

加盟業者主張多外帶、少內用，食物外打包外帶比起顧客內用成本低而且需要較少人力，有些加盟店甚至表示，速食業已永久轉向得來速、外送及外帶模式。

麥當勞管理層與加盟夥伴近幾個月不斷討論，加盟業者希望將內用空間裝修成本限制在每十年約30萬美元，每十年裝修一次的要求仍將保留。

麥當勞 疫情 漢堡王

上一則

調查：強制重返辦公室 恐適得其反

下一則

麥當勞中國豪語：衝刺展店5年要到1萬家

延伸閱讀

美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸

美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸
搭幽浮熱潮 麥當勞推外星概念副牌 請出80年代角色CosMc

搭幽浮熱潮 麥當勞推外星概念副牌 請出80年代角色CosMc
搭幽浮熱潮 麥當勞推外星概念餐廳 請出80年代角色CosMc

搭幽浮熱潮 麥當勞推外星概念餐廳 請出80年代角色CosMc
成本降 麥當勞靠平價勝出

成本降 麥當勞靠平價勝出

熱門新聞

民眾認為退休生活若要過得舒適，必須存到180萬元才能達標，但許多民眾對應該為退休存多少錢、如何投資卻都沒有概念。（美聯社）

存180萬元才能退休？5領域常見盲點一次看

2023-08-06 22:31
台積電至美國設廠卻面臨缺工問題。 聯合報系資料照片

美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸

2023-08-08 16:15
長實集團3日在香港油塘「親海駅II」項目公布首張價單，共132戶，每平方英尺（呎）價格為港幣1.5萬元，均價回到7年前。(圖取自香港新房網站)

李嘉誠投「深水炸彈」 長實親海塘II項目均價回到7年前

2023-08-03 11:01
蘋果與高盛2日宣布，合作共推的Apple Card儲蓄帳戶已吸收存款逾100億美元。(路透)

蘋果Apple Card太吸金 儲蓄存款4個月突破100億元

2023-08-02 21:09
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

憂美國債務危機臨頭？克魯曼：不如「憂天」來得實際

2023-08-05 08:52
亞洲工廠缺工情況勢將影響美國物價。（路透）

美物價漲不停 是因為亞洲年輕人想當網紅或咖啡店打工？

2023-08-07 04:37

超人氣

更多 >
20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死

20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死
華人生鮮電商Weee! 多種冷凍肉禽類食品遭農業部召回

華人生鮮電商Weee! 多種冷凍肉禽類食品遭農業部召回
租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬

租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬
「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元

「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元
美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸

美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸