速食業放棄內用 仍裝修店面

速食業者大幅減少內用空間，但仍加強裝修吸引食客。（路透）

新冠疫情 助長餐飲外帶風潮，在美國，越來越多人到店裡買漢堡、薯條和雞塊之後外帶回家或者帶到辦公室吃，速食業者麥當勞 (McDonald's)、漢堡王 (Burger King)的店裡經常空蕩蕩，紛紛減少、甚至不提供內用服務。

根據加盟業者，麥當勞全美多數店面的內用比例不到10%，疫情前大約佔四分之一。

市調機構Circana數據顯示，全美速食連鎖業者今年前五個月內用比例為14%，低於疫情前的21%，6月間內用占14%，更低於2015年的22%。

疫情更助長原已出現的餐飲外帶風潮，餐飲業者發現，外帶服務更有賺頭而且效率高，人力需求較少，大公司開始加速投資「得來速」及線上接單服務。

麥當勞執行長肯普辛斯基(Chris Kempczinski)在投資者電話會議上說，目前未必需要傳統餐廳的大型空間。

麥當勞及其也餐飲連鎖業者紛紛建立以得來速及外帶為主的營運模式，減少、甚至沒有內用服務。

不過，速食餐廳還不願意完全放棄內用空間。各大連鎖業者希望店面看起來現代摩登、討喜。

麥當勞2017年聲稱斥資數十億美元協助加盟店裝設點餐亭、現代化裝飾、進行其他整建，目前則期待美國各地分店經營者每十年整建店面；加盟業者說，經常針對傢俱及裝配花費數萬美元汰舊換新。

麥當勞內用服務是美國事業很重要的一環，正在研究餐廳設計，以因應消費者趨勢，並與加盟夥伴合作以便控管成本。

漢堡王正花費數百萬美元，鼓勵美國各分店經營者整修店面。執行長柯布薩(Joshua Kobza)說，這麼做非常重要，公司發言人稱，整修後第一年銷售平均增加12%。

加盟業者主張多外帶、少內用，食物外打包外帶比起顧客內用成本低而且需要較少人力，有些加盟店甚至表示，速食業已永久轉向得來速、外送及外帶模式。

麥當勞管理層與加盟夥伴近幾個月不斷討論，加盟業者希望將內用空間裝修成本限制在每十年約30萬美元，每十年裝修一次的要求仍將保留。