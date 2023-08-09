調查：強制重返辦公室 恐適得其反

會計師事務所德勤(Deloitte)發布一項研究顯示，執行嚴格重返辦公室要求的金融公司，可能反而會迫使員工離職。

德勤對700名財務高管進行調查，其中66%的遠距兼職高管表示，如果他們被要求每周返回辦公室五天，他們可能會選擇辭職。

德勤表示：「工作和個人生活都因遠距工作而改變的專業人士、無論男女，絕大多數都希望保持彈性，即使這會帶來個人成本。」

研究顯示，堅持4天辦公室工作的公司可能會發現這些政策適得其反。報告補充指出，企業可能面臨員工的反彈阻力、更高的辭職率以及招聘人才的困難。

在美國企業界，雇主們都在努力尋求本人面對面工作和彈性調整之間的平衡。

即使在華爾街 的大型銀行中，也存在不同的看法。摩根大通 、高盛 和摩根史坦利一直是強調在辦公室工作中學習、創新和文化的傑出倡導者。相較之下，花旗集團、瑞銀集團(UBS)和紐約梅隆銀行則採取更大的彈性來吸引和留住人才。

德勤的調查顯示，如果取消這種彈性，目前採取遠距或混合上班制的家庭照顧者離職的可能性會增加 1.3 倍。

調查還警告，「有才華的女性流失到競爭對手或其他產業的風險是真實存在的。」民意調查結果顯示，近半數擔任高級領導職務的女性可能會在未來12個月內離開目前的雇主。