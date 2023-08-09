我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兩個低氣壓本周移動至加州 氣溫將下降 有機會下雨

疫情期間空屋多、利率低 千禧世代「住宅自有率」激增

調查：強制重返辦公室 恐適得其反

財經新聞組／綜合報導

會計師事務所德勤(Deloitte)發布一項研究顯示，執行嚴格重返辦公室要求的金融公司，可能反而會迫使員工離職。

德勤對700名財務高管進行調查，其中66%的遠距兼職高管表示，如果他們被要求每周返回辦公室五天，他們可能會選擇辭職。

德勤表示：「工作和個人生活都因遠距工作而改變的專業人士、無論男女，絕大多數都希望保持彈性，即使這會帶來個人成本。」

研究顯示，堅持4天辦公室工作的公司可能會發現這些政策適得其反。報告補充指出，企業可能面臨員工的反彈阻力、更高的辭職率以及招聘人才的困難。

在美國企業界，雇主們都在努力尋求本人面對面工作和彈性調整之間的平衡。

即使在華爾街的大型銀行中，也存在不同的看法。摩根大通高盛和摩根史坦利一直是強調在辦公室工作中學習、創新和文化的傑出倡導者。相較之下，花旗集團、瑞銀集團(UBS)和紐約梅隆銀行則採取更大的彈性來吸引和留住人才。

德勤的調查顯示，如果取消這種彈性，目前採取遠距或混合上班制的家庭照顧者離職的可能性會增加 1.3 倍。

調查還警告，「有才華的女性流失到競爭對手或其他產業的風險是真實存在的。」民意調查結果顯示，近半數擔任高級領導職務的女性可能會在未來12個月內離開目前的雇主。

華爾街 高盛 摩根大通

上一則

銀行評級調降 道指跌158點

下一則

速食業放棄內用 仍裝修店面

延伸閱讀

涉貪腐？萬達副總裁劉海波突遭帶走調查 引發市場關注

涉貪腐？萬達副總裁劉海波突遭帶走調查 引發市場關注
Zoom推動遠距工作 反要求員工重返辦公室

Zoom推動遠距工作 反要求員工重返辦公室
國民黨籍澎湖議長涉賄請辭 衝擊藍選情

國民黨籍澎湖議長涉賄請辭 衝擊藍選情
逃稅判緩刑3年、罰款 新州野林市長拒辭職

逃稅判緩刑3年、罰款 新州野林市長拒辭職

熱門新聞

民眾認為退休生活若要過得舒適，必須存到180萬元才能達標，但許多民眾對應該為退休存多少錢、如何投資卻都沒有概念。（美聯社）

存180萬元才能退休？5領域常見盲點一次看

2023-08-06 22:31
台積電至美國設廠卻面臨缺工問題。 聯合報系資料照片

美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸

2023-08-08 16:15
長實集團3日在香港油塘「親海駅II」項目公布首張價單，共132戶，每平方英尺（呎）價格為港幣1.5萬元，均價回到7年前。(圖取自香港新房網站)

李嘉誠投「深水炸彈」 長實親海塘II項目均價回到7年前

2023-08-03 11:01
蘋果與高盛2日宣布，合作共推的Apple Card儲蓄帳戶已吸收存款逾100億美元。(路透)

蘋果Apple Card太吸金 儲蓄存款4個月突破100億元

2023-08-02 21:09
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

憂美國債務危機臨頭？克魯曼：不如「憂天」來得實際

2023-08-05 08:52
亞洲工廠缺工情況勢將影響美國物價。（路透）

美物價漲不停 是因為亞洲年輕人想當網紅或咖啡店打工？

2023-08-07 04:37

超人氣

更多 >
20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死

20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死
華人生鮮電商Weee! 多種冷凍肉禽類食品遭農業部召回

華人生鮮電商Weee! 多種冷凍肉禽類食品遭農業部召回
租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬

租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬
「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元

「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元
美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸

美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸