通膨不斷下降 抑制企業獲利

摩根史坦利投資 長威爾森(Mike Wilson)在最新報告中警告，由於通膨不斷下降抑制了企業獲利，美股仍將面臨嚴重的獲利衰退。

威爾森近幾個月一直示警獲利衰退。他重申之前的觀點，即市場正處於榮枯周期之中。這是因為疫情 期間的擴張性財政政策導致通膨和資產價格飆升，而去年爲控制通膨而實施的緊縮貨幣政策也給資產價格帶來了壓力。史坦普500指數在2022年下跌了20%。

但就目前而言，市場似乎沒有受到榮枯風險的影響，隨著通膨降溫和經濟依然強勁，越來越多投資人湧入股市。

威爾森表示，這種強勁主要是來自強勁的財政支出，使今年的經濟成長速度快於預期。但投資人仍有理由擔心，因為財政支出可能會逐漸減少，通膨下降很快就會侵蝕企業獲利。

他和他的策略師團隊在報告中表示，「投資人更需要考慮的是，如果由於政治或融資成本太高而必須削減財政支出，那麼去年開始至今尚未完成的獲利下滑將進一步放緩，因為通膨不只停留在2%。」

被銀行認為與企業獲利相關的通貨膨脹「最受歡迎領先指標」生產者物價指數(PPI)，在過去一年迅速下降，最終需求價格在6月只成長0.1%。通膨下降已經開始損害銷售和獲利增長。

美國國會預算辦公室(CBO)也預計，今年政府支出將放緩，其對年度可自由支配支出的預估較2月預估少了290億元。

威爾森團隊指出，「如果財政支出開始像CBO預測的那樣被削減，企業面臨的通縮壓力可能會體現在銷售成長上，這將對經濟加速成長的說法提出質疑。」

威爾森是目前華爾街 最悲觀的空頭策略師，因為其他預測者指出，具韌性的經濟支撐着股市上漲。RBC在最近的報告中表示，史指可能迎來新一輪長期牛市，預計到2034年將成長2倍，達到1萬4000點。