NFIB小企信心8個月新高

由於對通膨的擔憂降至近2年來最低水平，7月美國小企業信心升至8個月來高點。全國獨立企業聯合會(NFIB)小企業樂觀指數上升0.9個百分點至91.1，為2022年11月以來最高水平。7月通貨緊縮似乎引起小企業的共鳴，只有21%受訪者表示通膨最讓人擔心，比率創2021年11月以來最低。

傳新Model 3自9月起量產

媒體報導，特斯拉上海廠目前生產的Model 3將於8月14日停產。特斯拉已在上海廠對內部稱為「Highland」計畫的新款Model 3進行試產，以新舊兩款交替生產方式進行，計畫於9月起全面生產新款Model 3。根據零件成本估計，新款Model 3的價格應該在20萬元人民幣左右。

漢堡王 同店銷售成長2位數

Restaurant Brands International發布財報，漢堡王和Tim Hortons第2季同店銷售額實現兩位數成長。Restaurant Brands第2季淨利3.51億元，合每股77分，高於去年同期的3.46億元和每股76分；不計項目，每股獲利85分。淨銷售額成長8.3%至17.8億元。本季同店銷售額成長9.6%。

疫苗 商Novavax意外獲利

新冠疫苗製造商Novavax第2季淨利5800萬元，合每股58分，預期每股虧損1.39元。去年同期為淨虧損5.105億元，合每股虧損6.53元。銷售額為4.244億元，高於去年同期的1.859億元和預期的2.392億元。這是因為該公司將一些依據之前新冠疫苗採購協議轉移到第3季的銷售提前認列。

費城Fed行長哈克(Patrick Harker)表示，Fed可能已處於當前升息周期的末段。他在費城演說的書面致辭稿中表示：「從現在到9月中旬，如果沒有任何令人擔憂的新數據，我相信我們可能會保持耐心，保持利率穩定，讓我們採取的貨幣政策行動發揮作用。」

NHTSA調查110萬輛RAM

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)正考慮是否應因動力轉向損失問題召回110萬輛舊型Ram 1500皮卡。NHTSA已收到380份報告，指控2013-2016年款Ram 1500皮卡的動力轉向輔助裝置間歇性或完全喪失，其中有3起事故報告。Stellantis前身飛雅特克萊斯勒汽車公司於2016年3月曾召回440輛。