吃不起 消費者紛紛回購動物蛋白 植物肉公司銷售跌近3成

「超越肉類」公司於紐約超市販售的植物臘腸及植物漢堡肉。（美聯社）

隨著民生物價上漲，消費者傾向選購價格較低廉的動物性蛋白，影響新興植物肉市場。英國衛報報導，美國植物肉公司「超越肉類」（Beyond Meat）至7月1日的季銷售額下滑了30.5%，至約1億美元。超越肉類表示，植物肉市場需求疲軟、高通膨、升息與社會對經濟衰退的擔憂等，是營收下滑的主因。

超越肉類曾推出植物性漢堡肉、臘腸及肉球等食品，但近來全植飲食市場似有泡沫化跡象，該公司也下修2023年預估營業額，從3.75億至4.15億美元區間，下修至3.6億至3.8億美元區間。公司去年的總營業額為4.189億美元。

瑞典燕麥奶品牌Oatly、瑞士食品公司雀巢以及可口可樂 旗下飲品公司Innocent Drinks等，今年都已停止在英國銷售純素產品。超越肉類經常透過降價吸引消費者購買旗下產品，其植物肉產品有時甚至比動物性蛋白食品更便宜。

超越肉類執行長布朗（Ethan Brown）認為，公司的銷售困境，部分是因植物肉對身體健康的影響眾說紛紜所導致。他認為，利益團體針對植物肉製造及生產的方式，向大眾散播疑慮，進而改變民眾對植物肉的觀感。

超越肉類於2009年創立，之後獲得微軟創辦人比爾蓋茲、演員李奧納多狄卡皮歐等人投資 ，2019年上市時市值一度超越100億美元，比紐約梅西百貨 （Macy's）及美國影印技術大廠全錄（Xerox）都還高，成為投資新標的。超越肉類得市值如今為9.81億美元。