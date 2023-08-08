BioNTech削減藥物開發預算

與輝瑞(Pfizer)合作開發新冠疫苗的德國BioNTech將削減今年的藥物開發預算，原因是上季營收因疫情相關需求暴跌而受到影響。第2季營收從上年同期的32億歐元降至1.677億歐元，原因是輝瑞資產沖銷侵蝕了BioNTech應從其美國合作夥伴處獲得的利潤分成。當季淨虧損1.9億歐元。

大摩示警AI牛市已進入末段

輝達(Nvidia)今年來股價飆升超過 200%，如果以此作為人工智慧(AI)股票泡沫的指標，摩根史坦利認為牛市高點即將到來。策略師史丹利(Edward Stanley)表示，根據歷史背景，這次股市飆升已進入「末段」，「泡沫在高峰前的3年往往會平均上漲154%以上」。

KKR上季每股獲利下滑23%

私募股權公司KKR & Co Inc表示，由於管理和交易費用的成長無法抵消資產銷售的下滑，其第2季稅後可分配收益同比下降23%。稅後可分配收益從上年同期的8.512億元降至6.526億元。根據Refinitiv的數據，這意味著稅後可分配每股獲利為73分，高於華爾街 分析師平均預期的71分。

金寶湯27億收購義麵醬品牌

金寶湯(Campbell Soup)再度重回併購市場，目標是高價義大利 麵醬。金寶湯將斥資27億元或每股23元價格，收購Rao的義大利麵醬製造商Sovos Brands。收購價格較Sovos Brands 4日收盤價溢價 27%。這是金寶湯2018年斥資48.7億元收購椒鹽捲餅領導商Snyder's-Lance以來最大手筆。

泰森食品上季營收未達預期

泰森食品第3財季營收未達華爾街預期，因牛肉價格上漲打擊其產品需求。當季淨銷售額下降3%至131.4億元，低於Refinitiv分析師預期的135.9億元。當季淨虧損4.17億元，合每股虧損1.18元，去年同期為淨利7.5億元，合每股2.07元。經調整後，截至7月1日當季每股獲利15分。

傳蘋果iPhon 15於9/22上市

《彭博》報導，蘋果公司下一代iPhone 15定於9月22日左右上市。蘋果公司將在發售日期前一周、即9月12日或13日舉辦一場公開活動。每當新款iPhone上市，通常會吸引數百萬觀眾同時觀看發表會。分析師關注下一代產品的發布，以此作為評估消費者支出的一種方式。