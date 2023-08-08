資本監管改革方案 銀行業抗拒

華府推出金融危機後最大規模資本監管改革方案，銀行業認為其中最具破壞性的內容，包括可能影響房地產貸款 、消費信貸和財富管理的風險管理要求。

在7月27日的聯合提案中，美國三大銀行監管機構提出一項長達1000頁的改革方案，總共要求銀行提撥額外16%的資本；監管機構認為這是加強金融體系所必需的。

藉由增加某些資產的風險程度，方案將要求銀行相對持有更多資本，這可能會侵蝕股本回報率和獲利。金融服務論壇(FSF)、銀行政策研究所(BPI)以及證券業和金融市場協會(SIFMA)等產業遊說團體認為，這將使對消費者放貸變得更加困難，警告稱這將導致經濟放緩。

雖然今年3月出現美國史上四大銀行倒閉事件中的三家，但FSF對該提議的反應是，Fed自己的壓力測試顯示，最大的銀行狀況良好且資本充足，使得該提議「成為一個沒有問題的解決方案」。

金融服務集團FIS負責資產負債表風險的資深副總裁薩斯(Joe Saas)表示，該提案從標準風險收費轉而變成依據不同租賃房產而訂出的一系列風險水平，可能會被「轉頭反撲」。提高此類貸款的成本將減少向長期缺乏服務的借款人提供信貸，這是銀行業可能會反對的。

金融服務諮詢公司 Klaros Group 資深顧問史坦 (Kevin Stein) 表示，新的風險權重規範可能會將更多業務推向非銀行貸款機構，超出監管機構的監管範圍。

摩根史坦利 分析師表示，大型銀行可能需要長達4年的時間才能提撥足夠的利潤以遵守新的資本規定。

高盛 研究大型銀行的分析師拉姆斯登(Richard Ramsden)表示，大型銀行面臨著意想不到的艱難。風險加權資產的增加意味著約1350億元的資本擴大要求，相當於最大銀行普通股一級資本適足率提高約200個基點。