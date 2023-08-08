亞馬遜強化AI 股價或超蘋果

亞馬遜 和蘋果公司3日分別公布財報。Rosenblatt Securities分析師克羅克特(Barton Crockett)也因而改變了對這兩家公司的看法。在財報發布後，他將亞馬遜股票評級從「中性」調升至「買入」，同時將蘋果股票評級從「買入」下修至「中性」。

克羅克特針對亞馬遜指出：「過去我們擔心自己過於樂觀，但現在這種擔憂已經有所緩解。隨著業務重啟，效率成為零售業的新焦點，AI 成為雲端 計算領域的新興驅動力，即將到來的經濟逆風似乎不那麼令人擔憂，反而拉開了消費以更高倍數成長的序幕。」

他特別指出AWS雲端計算業務的觸底反彈，以及亞馬遜抓住人們對生成式AI興趣高漲的機會，「生成式AI尚未轉化為現實，微軟和谷歌已分別憑藉Bard和ChatGPT成為早期領導者。但亞馬遜在銷售機器學習服務方面的規模和歷史，以及在包括定製推理和訓練晶片以及大型語言模型在內的核心能力方面的投資都顯示，如果生成式AI在雲端計算領域引發新的成長階段，亞馬遜可以馬上參與整個領域的崛起。」

與此同時，克羅克特對亞馬遜北美零售業務利潤率表現的改善感到欣慰，「更快的送貨速度和更好的庫存安排意味著更少的里程、更少的接觸和更低的成本。」他將亞馬遜的目標價從111元調升至184元。

至於蘋果公司，克羅克特擔心，該公司不能僅僅依靠iPhone來推動未來的業績，並且目前還不清楚新的產品類型何時以及是否能為成長作出貢獻。

他表示，該公司「雖然一直在推出新一代產品，也享受著粉絲的擁護，但對於主要iPhone產品會出現大幅成長並不抱什麼希望。」「即使新興市場表現出色，如果核心的美洲地區表現平平，蘋果股價也很難有明顯的起色。」

他維持該股198元的目標價不變。（財經新聞組）