商業地產貸款 呈停滯狀態
不少銀行一直努力想要出售商業地產貸款，但卻面臨了一個乾涸的市場，幾乎難以輕鬆將資產脫手。
包括高盛集團和摩根大通在內的大型銀行最近數月嘗試出售以辦公大樓、酒店甚至公寓作為擔保的債務，但由於外界對商業地產的憂慮顯著升級，許多銀行發現，想要清理貸款組合並不容易。
今年借貸成本攀升，讓商業地產成為經濟中受到最大衝擊的領域之一。地產銷售、尤其是辦公大樓的銷售幾乎乾涸，使物業所有者和銀行無法獲得確定資產價值所需的標準。由於沒有交易，利益相關者正在密切關注貸款銷售市場，以了解銀行最終能以何種價格賣出貸款項目。
銀行業者一直渴望出售貸款項目，有時是為了加強流動性，或是避免由於貸款到期、有再融資需求時出現複雜的局面。SOLIC Capital總裁哈固德(Gregory HaGood)表示，對於某些銀行來說，以略微虧損的價格出售，可能要比最終不得不止贖，進而導致物業賣不出去的風險來得好。
他表示，「即便大部分貸款目前還是良性，但隨著再融資周期接近，它們也想以折價出售的方式來降低曝險度。」「許多銀行會說，『我寧願虧損出售，也不要因為止贖而蒙受虧損，被迫處理壞帳資產』。」
知情人士透露，高盛和摩根大通以及包括Capital One Financial Corp和M&T Bank Corp在內的其他銀行，最近幾個月都在尋求出售商業地產貸款，希望能找到一次性出售和貸款組合交易的買家。但Capital One的出售受阻。
媒體也指稱摩根大通尋求出售3.5億美元由曼哈頓匯豐大樓作為抵押的貸款，願意按面值出售該貸款，並提供低於市價的融資。
此外，知情人士指出，高盛尋求出售酒店和公寓貸款。而M&T也有酒店貸款想要脫手。
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