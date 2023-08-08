商業地產貸款 呈停滯狀態

疫情後商業地產普遍閒置，以其為標的的貸款成燙手山芋。（路透）

不少銀行一直努力想要出售商業地產貸款 ，但卻面臨了一個乾涸的市場，幾乎難以輕鬆將資產脫手。

包括高盛 集團和摩根大通 在內的大型銀行最近數月嘗試出售以辦公大樓、酒店甚至公寓作為擔保的債務，但由於外界對商業地產的憂慮顯著升級，許多銀行發現，想要清理貸款組合並不容易。

今年借貸成本攀升，讓商業地產成為經濟中受到最大衝擊的領域之一。地產銷售、尤其是辦公大樓的銷售幾乎乾涸，使物業所有者和銀行無法獲得確定資產價值所需的標準。由於沒有交易，利益相關者正在密切關注貸款銷售市場，以了解銀行最終能以何種價格賣出貸款項目。

銀行業者一直渴望出售貸款項目，有時是為了加強流動性，或是避免由於貸款到期、有再融資需求時出現複雜的局面。SOLIC Capital總裁哈固德(Gregory HaGood)表示，對於某些銀行來說，以略微虧損的價格出售，可能要比最終不得不止贖，進而導致物業賣不出去的風險來得好。

他表示，「即便大部分貸款目前還是良性，但隨著再融資周期接近，它們也想以折價出售的方式來降低曝險度。」「許多銀行會說，『我寧願虧損出售，也不要因為止贖而蒙受虧損，被迫處理壞帳資產』。」

知情人士透露，高盛和摩根大通以及包括Capital One Financial Corp和M&T Bank Corp在內的其他銀行，最近幾個月都在尋求出售商業地產貸款，希望能找到一次性出售和貸款組合交易的買家。但Capital One的出售受阻。

媒體也指稱摩根大通尋求出售3.5億美元由曼哈頓匯豐大樓作為抵押的貸款，願意按面值出售該貸款，並提供低於市價的融資。

此外，知情人士指出，高盛尋求出售酒店和公寓貸款。而M&T也有酒店貸款想要脫手。