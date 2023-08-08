財報季獲利優 營收表現不佳

史坦普500指數公司財報中的6月當季獲利情況樂觀，但營收成長表現卻不盡如人意。

根據Refinitiv I/B/E/S的最新數據，隨著第2季財報季即將結束，79%企業公布的獲利超出分析師的預期。

在典型的美國財報季中，大多數公司的業績都高於分析師平均預期，但好壞數量因季而異。

本季每股獲利超過預期是2021年第2季以來的最高水平，代表不確定的經濟前景對企業的傷害並不如人們擔心的那麼大。

然而，只有近64%企業公布的營收超出華爾街 的預期，這是2020年第1季以來該指標的最低比率。

由於擔心Fed大幅升息可能導致美國經濟陷入低迷，今年許多史指成分股的獲利表現都十分樂觀，因此今年出現一系列裁員 潮。

Meta Platforms、亞馬遜 和Alphabet等主要科技龍頭企業已經解雇了數萬名員工，在營收持續成長的同時鞏固了獲利率。

在過去20多年財報中，66%的企業獲利超出預期，62%的營收超出預期。

根據Refinitiv I/B/E/S數據，雖然第2季獲利大多超出預期，但整體預計將同比下降4.2%。

剔除能源類股，史指上季獲利成長2.0%，繼前4季之後首次重返正值區間。

到目前為止，第2季營收成長0.2%，不包括能源公司的營收成長4.0%。