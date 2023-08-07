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最貴23元 紐約擬收「塞車費」 計程車司機急反對：年收入損失8000元

中央社／紐約7日綜合外電報導
情境示意圖。（Ingimage）
情境示意圖。（Ingimage）

紐約市希望在熱愛以汽車代步的美國首次徵收「塞車費」（congestion charge），但這項舉措面臨強烈反彈，包括來自紐約著名的黃色計程車司機。

法新社報導，類似機制在倫敦和新加坡已經行之有年，紐約也希望引進收費機制來緩解曼哈頓（Manhattan）擁擠的交通，並改善被稱為「大蘋果」的紐約市的空氣品質。

紐約同時希望藉由這項計畫籌集迫切需要的稅收，用於升級每天約有4百萬紐約客使用的老舊地鐵系統。

徵收塞車費的計畫訂於明年開始實施，卻在法院受到挑戰，凸顯在這個汽車至上的國家，向駕駛人徵收費用的困難之處。

官員堅稱，徵收這筆費用將有助於減少汙染，有助於保護環境，並能透過縮短交通時間，來增進這座不夜城的效率。

紐約大都會運輸局（MTA）發言人麥卡錫（John McCarthy）表示：「塞車費是一個世代的機會。」

這項計畫將會向進入曼哈頓60街以南地區的駕駛人收費，這個地區包括曼哈頓中城（Midtown）和華爾街（Wall Street）。

紐約大都會運輸局尚未確定收費標準，但考慮在尖峰時段收取23美元，非尖峰時段收取17美元。

計程車司機魏進（Wein Chin，音譯）對於這項收費感到擔憂，因為司機們將把費用轉嫁到客人身上，導致乘客減少。

紐約計程車司機聯盟（New York Taxi Workers Alliance）是一個代表2萬1000名計程車司機的工會。他們推估，徵稅可能導致司機每年損失8000美元的收入。

近幾週來，工會成員走上街頭，要求他們免於這項收費。

聯盟主席德賽（Bhairavi Desai）表示，這項收費可能會對一些計程車司機造成致命性打擊，這些司機近年來已遭到叫車服務優步（Uber）司機激增，以及疫情的重創。

曼哈頓 大都會 紐約市

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