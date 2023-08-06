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美長債殖利率逼近十年最高 市場押注低利率已不復返

編譯劉忠勇／綜合外電
美長債殖利率上漲幅度甚於短債，形成「熊陡」格局。（美聯社）
美長債殖利率上漲幅度甚於短債，形成「熊陡」格局。（美聯社）

美國10年期公債殖利率如今已攀升逼近十年來最高水準，投資人相信美國經濟強勁，足以支撐持續多年的較高利率。

受到就業報告表現參差的影響，美國10年期公債殖利率上周五回落至4.060%，但仍比前一周的3.968%高出許多，直逼14年來最高峰4.231%。

長債殖利率近來上揚，對於貸款和持有股票的成本都有所影響；倒是短債殖利率的波動較小。此跡象反映投資人認為通膨逐漸降溫，而經濟成長依然保持強勁，聯準會（Fed）終於可以結束升息，且至少在今年底前都會維持不變 。上周五，美國2年期債券殖利率為4.791%，低於上周的4.895%。

分析師稱這種模式為「熊陡」（bear steepening），也就是債券價格下跌，而長期殖利率上漲幅度甚於短債，導致兩者差距拉大。當債券價格下跌，債券殖利率即上漲。

在這種情況下，幾個月前短債殖利率上升高於長債，導致殖利率曲線倒掛 ，如今出現相反狀況。這是因為跡象顯示Fed即將或已結束升息，強化了短債的信心，卻因不再顧慮央行急進升息會加速經濟急轉直下，引發長債賣壓。

摩根士丹利投資管理公司投資組合解決方案投資長 Jim Caron說：「現在市場所表達的是，如果經濟不會硬著陸，又何必持有10年期公債？」

公債殖利率走升，經濟表現強勁並非唯一原因，也受到上個月日本銀行（央行）的影響，日銀暗示，將容許日本10年期公債殖利率上限從0.5%提高至1% 。這消息引發日本投資人可能會將部分資金從美債調回國內債市的疑慮。

接著，美國財政部上周一宣布，未來幾個月舉債需求將高於投資人所料。這表示市場需要吸收更多債券，債券吸引力也相形失色。

最近對美國經濟的樂觀情緒已經延伸到其他市場。最近幾個月，投資人漸漸願意對股票付出更高的代價。從公債殖利率的水準來看，股票價位顯然高出許多。

但對於投資人來說，另一個重點在於，Fed制定短期利率水準日後是否必須從目前5.5％的水準下跌到2010年最高點2.5％左右，或者走向類似90年代的情形，也就是利率將保持在較高的水準。

殖利率 投資 債券

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