波克夏犀利 Q2營業利益創高

「股神」巴菲特掌舵的波克夏公司第2季營業利益突破百億美元，創新高紀錄。（美聯社）

「股神」巴菲特掌舵的波克夏 公司（Berkshire Hathaway）第2季營業利益突破百億美元，創新高紀錄，凸顯保險事業表現轉強，協助抵禦去年同期拖累旗下眾多事業的通膨壓力。拜股市大漲使帳面持股價值激增之賜，上季淨利直逼360億美元，扭轉一年前淨損逾400億美元的頹勢。

波克夏5日公布，第2季營業利益年增7%至100.4億美元，或每1股A股盈餘6,928美元，輕易超越FactSet訪調分析師共識預測的每股5,576美元。

保險承銷獲利躍增74%至12.5億美元，協助波克夏營業利益大躍進。尤其2022全年不賺錢的Geico保險部門，今年締造一連兩季獲利佳績。波克夏指出，保費調漲、理賠案減少，加上削減廣告支出，都有助益。不過，有效保單減少270萬筆，顯示刪砍廣告支出可能導致保險市占率流失。

未實現投資 利得挹注259億美元，使第2季淨利達到359.1億美元。對照下，去年第2季受股市大跌影響淨虧損436.2億美元。

占波克夏投資組合五成的最大持股蘋果功勞最大，上季股價躍漲逾17%，光是這檔持股的價值就暴增至1,776億美元。

執行長巴菲特力勸投資人專注於營業利益，因為不像淨利（損）必需計入股票 投資組合的帳面價值變動，也因此不受股市市況波動所扭曲，較能忠實呈現波克夏旗下事業的現況。

上季波克夏總計買回價值14億美元的自家股票，庫藏股執行力道比第1季的44億美元減弱許多，但買回額度仍高於去年第2季的10億美元。

瑞銀分析師梅若迪斯原先估計上季回購總額可達22億美元。年初至今，股票買回總計58億美元。

巴菲特注重股票回購價位，或許是上季較少買回股票的原因。第2季波克夏股價大漲10%。

投資人關注買回股票的多寡，據此推敲巴菲特認為波克夏股價便宜與否。波克夏A股最近衝上歷史新高，4日（周五）收在每股533,600美元。

截至6月底為止，波克夏現金水位升高到1,473.77億美元，接近歷史最高點，而且比第1季末的1,306.16億美元大增。