我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷知名麥克餐館酒吧「遲1天繳租」被逼遷 市長幫說話

未來一年投資怎布局？投資人押注美長債、看空股市

波克夏犀利 Q2營業利益創高

編譯湯淑君／綜合報導
「股神」巴菲特掌舵的波克夏公司第2季營業利益突破百億美元，創新高紀錄。（美聯社）
「股神」巴菲特掌舵的波克夏公司第2季營業利益突破百億美元，創新高紀錄。（美聯社）

「股神」巴菲特掌舵的波克夏公司（Berkshire Hathaway）第2季營業利益突破百億美元，創新高紀錄，凸顯保險事業表現轉強，協助抵禦去年同期拖累旗下眾多事業的通膨壓力。拜股市大漲使帳面持股價值激增之賜，上季淨利直逼360億美元，扭轉一年前淨損逾400億美元的頹勢。

波克夏5日公布，第2季營業利益年增7%至100.4億美元，或每1股A股盈餘6,928美元，輕易超越FactSet訪調分析師共識預測的每股5,576美元。

保險承銷獲利躍增74%至12.5億美元，協助波克夏營業利益大躍進。尤其2022全年不賺錢的Geico保險部門，今年締造一連兩季獲利佳績。波克夏指出，保費調漲、理賠案減少，加上削減廣告支出，都有助益。不過，有效保單減少270萬筆，顯示刪砍廣告支出可能導致保險市占率流失。

未實現投資利得挹注259億美元，使第2季淨利達到359.1億美元。對照下，去年第2季受股市大跌影響淨虧損436.2億美元。

占波克夏投資組合五成的最大持股蘋果功勞最大，上季股價躍漲逾17%，光是這檔持股的價值就暴增至1,776億美元。

執行長巴菲特力勸投資人專注於營業利益，因為不像淨利（損）必需計入股票投資組合的帳面價值變動，也因此不受股市市況波動所扭曲，較能忠實呈現波克夏旗下事業的現況。

上季波克夏總計買回價值14億美元的自家股票，庫藏股執行力道比第1季的44億美元減弱許多，但買回額度仍高於去年第2季的10億美元。

瑞銀分析師梅若迪斯原先估計上季回購總額可達22億美元。年初至今，股票買回總計58億美元。

巴菲特注重股票回購價位，或許是上季較少買回股票的原因。第2季波克夏股價大漲10%。

投資人關注買回股票的多寡，據此推敲巴菲特認為波克夏股價便宜與否。波克夏A股最近衝上歷史新高，4日（周五）收在每股533,600美元。

截至6月底為止，波克夏現金水位升高到1,473.77億美元，接近歷史最高點，而且比第1季末的1,306.16億美元大增。

波克夏 股票 投資

上一則

蘋果營收下滑 市值失守3兆元

下一則

沙烏地調漲9月銷歐亞油價

延伸閱讀

波克夏為何專挑周六公布財報？「股神」巴菲特親解原因

波克夏為何專挑周六公布財報？「股神」巴菲特親解原因
巴菲特看美國遭惠譽降評：不擔心 但有理由擔心

巴菲特看美國遭惠譽降評：不擔心 但有理由擔心
巴菲特鍾情的西方石油財報不如預期、股價跌 股神會再加碼？

巴菲特鍾情的西方石油財報不如預期、股價跌 股神會再加碼？
股神減持動視暴雪達70% 有可能已經獲利出清

股神減持動視暴雪達70% 有可能已經獲利出清

熱門新聞

長實集團3日在香港油塘「親海駅II」項目公布首張價單，共132戶，每平方英尺（呎）價格為港幣1.5萬元，均價回到7年前。(圖取自香港新房網站)

李嘉誠投「深水炸彈」 長實親海塘II項目均價回到7年前

2023-08-03 11:01
蘋果與高盛2日宣布，合作共推的Apple Card儲蓄帳戶已吸收存款逾100億美元。(路透)

蘋果Apple Card太吸金 儲蓄存款4個月突破100億元

2023-08-02 21:09
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

憂美國債務危機臨頭？克魯曼：不如「憂天」來得實際

2023-08-05 08:52
民眾認為退休生活若要過得舒適，必須存到180萬元才能達標，但許多民眾對應該為退休存多少錢、如何投資卻都沒有概念。（美聯社）

存180萬元才能退休？5領域常見盲點一次看

2023-08-06 22:31
理財暢銷書《致富心態》作家摩根‧豪瑟。（路透）

怎樣投資才好？《致富心態》作者摩根‧豪瑟教你幾招

2023-08-05 06:43
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

批惠譽降評「怪異」克魯曼：財政擴張避免再陷失落十年

2023-08-02 12:24

超人氣

更多 >
加州男中勁球20億元頭獎 買豪宅、開豪車 官司卻找上門

加州男中勁球20億元頭獎 買豪宅、開豪車 官司卻找上門
截胡「少林女足」？ 周星馳御用配角大集合 原來是要做這件事…

截胡「少林女足」？ 周星馳御用配角大集合 原來是要做這件事…
紐約90歲華婦遇租霸 吉普賽家庭嫌沒冷氣拒交租

紐約90歲華婦遇租霸 吉普賽家庭嫌沒冷氣拒交租
WSJ獨家：中俄艦隊駛近美領土 規模、距離史上首見

WSJ獨家：中俄艦隊駛近美領土 規模、距離史上首見
美國債信被降級 原因在自毀長城

美國債信被降級 原因在自毀長城