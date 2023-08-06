我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女足世界盃／美國PK大戰5比4敗給瑞典 淘汰出局

紐約90歲華婦遇租霸 吉普賽家庭嫌沒冷氣拒交租

為開發「生成式AI」積極徵才 蘋果力拚整合到iPhone和iPad

編譯洪啟原／綜合外電
在生成式AI熱潮下，蘋果執行長庫克企圖把這項最新技術整合到旗下裝置。（美聯社）
在生成式AI熱潮下，蘋果執行長庫克企圖把這項最新技術整合到旗下裝置。（美聯社）

美國消費電子巨擘蘋果（Apple）正大舉招募生成式人工智慧（AI）專業人才，野心勃勃地要把生成式AI功能整合到旗下的iPhone和iPad等行動裝置上，讓用戶在彈指之間執行相關功能、而非要等雲端回應，企圖顛覆生成式AI體驗。

英國金融時報（FT）報導，蘋果位於加州、西雅圖、巴黎及北京等地的辦公室正在招募數十名人才，將研究自家大型語言模型（LLM），所有徵才廣告投放時間集中在4~7月，顯示蘋果正在從事「將影響蘋果的未來與其產品的多項雄心勃勃長期研究計畫」。

報導指出，蘋果的機器智慧與神經設計（MIND）等多個團隊都正招募研究員和工程師，工作包括巴黎實驗室的LLM基礎研究，以及壓縮既有語言模型，以利在行動裝置高效運作、而非雲端。

蘋果的招才廣告顯示，蘋果力拚專門在行動裝置上運作LLM這類尖端技術，儘管蘋果的競爭對手都還沒解決相關的巨大技術障礙，但這攸關蘋果的設備銷售及相關服務等核心業務。蘋果執行長庫克日前形容AI和機器學習，是「與蘋果幾乎每項產品密不可分的核心與基礎技術」。

例如，蘋果的一則徵才廣告徵求能在「我們裝置推論引擎執行壓縮並加速LLM的功能」，意指在行動裝置上的行動運作、而非網路。另一則7月28日刊登的廣告則希望「把最新的基礎模型帶到口袋裡的手機內，以保護隱私的方式達成下一代的機器學習基礎體驗」。

獨立研究人員暨網路安全顧問歐雷尼克認為，蘋果的短期目標是在既有產品整合生成式AI功能，立刻提高裝置生產力與效用，在行動裝置運作AI的隱私保護效益較大。

AI 雲端 隱私

上一則

美企「獲利衰退」低谷過了？華爾街預測：第3季有望恢復獲利成長

延伸閱讀

藍牙耳機和手機必同廠牌？檢查1關鍵可「不同品牌」

藍牙耳機和手機必同廠牌？檢查1關鍵可「不同品牌」
傳iPhone 15將在9月13日亮相 頂規版4大升級

傳iPhone 15將在9月13日亮相 頂規版4大升級
少了蘋果添柴火…美股下周漲跌如何？通膨和美債殖利率是關鍵

少了蘋果添柴火…美股下周漲跌如何？通膨和美債殖利率是關鍵
蘋果市值單日蒸發1600億美元 丟了3兆美元桂冠

蘋果市值單日蒸發1600億美元 丟了3兆美元桂冠

熱門新聞

長實集團3日在香港油塘「親海駅II」項目公布首張價單，共132戶，每平方英尺（呎）價格為港幣1.5萬元，均價回到7年前。(圖取自香港新房網站)

李嘉誠投「深水炸彈」 長實親海塘II項目均價回到7年前

2023-08-03 11:01
蘋果與高盛2日宣布，合作共推的Apple Card儲蓄帳戶已吸收存款逾100億美元。(路透)

蘋果Apple Card太吸金 儲蓄存款4個月突破100億元

2023-08-02 21:09
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

憂美國債務危機臨頭？克魯曼：不如「憂天」來得實際

2023-08-05 08:52
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

批惠譽降評「怪異」克魯曼：財政擴張避免再陷失落十年

2023-08-02 12:24
理財暢銷書《致富心態》作家摩根‧豪瑟。（路透）

怎樣投資才好？《致富心態》作者摩根‧豪瑟教你幾招

2023-08-05 06:43
X公司28日在其總部大樓屋頂放置「X」新標誌，舊金山市政府同日對此展開調查。（美聯社）

馬斯克在推特大樓設置「X」新logo 遭舊金山市府調查

2023-07-30 07:31

超人氣

更多 >
李玟後事告一段落 86歲老母露面「一手拄柺杖一手緊牽女兒」

李玟後事告一段落 86歲老母露面「一手拄柺杖一手緊牽女兒」
企業家林建新死亡為意外 家屬：飲酒過度心臟驟停

企業家林建新死亡為意外 家屬：飲酒過度心臟驟停
無聲殺手…飲食不慎 小心傷腎

無聲殺手…飲食不慎 小心傷腎
6年前集資買公司 今轉賣3.75億 費城215員工成富翁

6年前集資買公司 今轉賣3.75億 費城215員工成富翁
涉洩密華裔水兵 申請公民時被策反…中情報官員還祝賀他入籍

涉洩密華裔水兵 申請公民時被策反…中情報官員還祝賀他入籍