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未來一年投資怎布局？投資人押注美長債、看空股市

蘋果營收下滑 市值失守3兆元

編譯黃淑玲／綜合報導

蘋果公司日前痛失「3兆美元市值企業」的桂冠，因為這家iPhone製造商表示，第四季營收表現會與上季差不多，引發投資人對蘋果手機與其他硬體產品需求不振的擔憂。

蘋果股價在4日重挫4.8%，報每股181.99美元，市值縮減至2.85兆美元左右，跌破3兆美元大關。

這是蘋果自去年9月以來最大的單日跌幅，市值一天之內就蒸發逾1,600億美元。蘋果在6月才剛成為全世界首家市值站上3兆美元的企業。

根據蘋果最新公布的財報，上季連續第三季營收下滑，並預測本季表現也不會有太大差別。

證券公司Rosenblatt Securities因而將蘋果投資評級下調至中性，目標價維持在每股198美元，表示蘋果憂喜參半的財報「凸顯了蘋果現在正處於減速階段。」 分析師克羅克特（Barton Crockett）指出，儘管蘋果的服務部門成長仍在加速，但是美國市場趨緩的情況似乎會持續，直到有重要新產品類型站穩腳跟；然而這樣的前景，在時間和成功與否兩方面，都有不確定性，讓市場少了偏好蘋果這檔股票的理由。

克羅克特表示，尤其是蘋果目前交易價格與預估本益比，都接近高峰。投資人一直關切蘋果的估值，該股目前的預估本益比約為28倍，高於其自身歷史和整個市場。

市場對蘋果財報的反應並非全都負面。花旗集團（Citi）看法樂觀，把蘋果放在90天上漲催化觀察名單之中，期待9月iPhone新機的發表。

即便上周五股價大跌，蘋果今年以來累積漲幅仍有40%，與那斯達克100指數的表現相當。不過上周五收盤價跌破50日移動均線，是1月以來首見，代表短期動能轉弱。

蘋果在財報中公布，iPhone上季銷售額年比下滑2.4%至397億美元；Mac銷售額下滑7.3%至68億美元；iPad銷售額減少19.8%至58億美元；可穿戴設備、家居和配件領域的銷售額為83億美元，年比成長2.4%；服務事業營收成長 8.2%，主要抵銷硬體銷售疲軟的影響。

投資 iPhone 那斯達克

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