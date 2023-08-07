全美勞工市場短缺 違法雇用童工暴增

麥當勞被列入雇用童工違法黑名單。(路透資料照片)

全美勞工市場嚴重短缺，愈來愈多雇主非法雇用低薪童工，有些州甚至推動立法以削弱對未成年工人的保護；13至17歲不等的青少年在危險環境下工作之餘還要上學，身心俱疲，上課常遲到、工作容易發生意外。

根據勞工部 ，一名14歲男孩2021至2022年間在內布拉斯加州 上班，負責清理切肉機器，因太疲憊而上課打瞌睡、曠課，工作時還發生化學灼傷；另一名13歲童工也在清潔公司上班時嚴重灼燒。

全美食品安全服務大公司Packers Sanitation Services(PSSI)是肉類加工業者的承包商，勞工部去年11月稱該公司雇用31名年齡13至17歲童工在明尼蘇達、內布拉斯加州為肉類加工業者Cargill 、JBS USA工作。

揭露出來的個案只是冰山一角。違法雇用童工近幾年暴增，一些知名企業被發現雇用童工在危險環境下做苦工。

有鑑於此，勞工部召集成立童工問題跨部會小組；華裔勞工部副部長蘇維思(Julie Su)說，沒有任何一個小孩應在有害環境中工作。

歐巴馬總統任內的職業安全衛生管理局(Occupational Safety and Health Administration) 助理副局長巴拉布(Jordan Barab)說，許多童工是新移民子女。

PSSI雇用童工被揭發後，JBS、Cargill表態畫清界線。JBS說，發生童工侵權行為的據點都停止與PSSI合作；Cargill也對非法雇童工「零容忍」，與PSSI終止合約。

●麥當勞 被列違法黑名單

PSSI備受抨擊後出面辯護；聲稱向來透過政府的員工身分電子系統E-Verify確認新員工身分文件，但地區工廠以身分盜竊或招聘欺詐迴避這些程序；為防患未然，雇用新執行長，針對員工資料庫額外審核、對招聘經理加強培訓，並委託第三方律師事務所檢視兒童就業政策。

但是勞工部發現PSSI在全美八州有系統的雇用童工，課處150萬美元罰金。

勞工部2022年10月1日至2023年7月20日查獲全美765件童工案、違法雇用4474名兒童，雇主被處660萬餘美元罰款；違法雇用童工人數較一年前大增44%、罰金暴增87%。目前正追查另700多起案例。

速食連鎖業大廠麥當勞(McDonald's)也被列入違法黑名單。

經查，麥當勞路易斯安那州、德州16家加盟店雇用14歲童工操作危險設備、晚間工作且工時長；先前，麥當勞肯德基州路易斯維爾(Louisville)店裡甚至有兩名10歲小孩無薪工作到半夜2點。

麥當勞出面辯稱無法接受這些中傷形象的報告；美國麥當勞資深副總裁兼人力長博伊德 (Tiffany Boyd)說，公司一直確保加盟店遵守勞工法規。

聯邦「公平勞動標準法」(Fair Labor Standards Act)將多數員工最低雇用年齡設定為14歲、對未滿16歲員工的工時設限、禁止未滿18歲青少年在危險條件下或為危險行業工作。

勞工部旗下「工資工時司」(Wage and Hour division)發現，2022年有688名兒童非法從事危險工作，創2011年來紀錄。

全美失業率瀕臨歷史最低點3.6%，雇主找人不易，情急下便選擇最便宜快速的求才之道。

布蘭迪斯大學(Brandeis University)社會政策與管理學院前院長威爾(David Weil)說，每當就業人力吃緊，童工便增加。

去年，路透(Reuters)調查發現有年輕孩子在阿拉巴馬州與南韓車廠現代(Hyundai)和起亞(Kia)簽約合作的工廠裡工作，工作條件危險；威爾說，兒童在車廠及肉品包裝廠工作前所未見，1938年以來，未滿18歲禁止從事這些工作。

威爾說，違法雇用童工最初始於1970年代，當時企業注重獲利、急於取悅股東，將雇用人力的麻煩事外包。50年過去，一些知名品牌業者未直接管控人力機構，肉品包裝業者、現代-起亞車廠委託第三方人力機構，並不知道廠內非法雇用童工。

現代總裁兼執行長張在勳(Jaehoon Chang)說，無法接受雇用年紀過小的員工，承諾不再違規。

●有些州想弱化童工保護法規

聯邦政府致力保護兒童，甚至尋求與美國農業部及哥倫比亞、墨西哥等移民較多的國家領導層合作，遏制剝削移民兒童；拜登團隊則計畫嚴苛懲處。

有些州政府卻設法弱化童工保護法規。

經濟政策研究所(Economic Policy Institute.)報告，近兩年至少10州提出或已通過法案弱化對雇用童工的保護。

內布拉斯加州法案允許青少年待遇低於該州最低薪資；阿肯色州廢除14、15歲青少年工作的法案；愛荷華州放寬青少年工作時間及工作場所。

明尼蘇達州立法允許16、17歲青少年在工地工作；推動法案的共和黨參議員德拉海姆(Rich Draheim)振振有辭說，農村需要人手，年輕人提早工作很普遍。

威爾以學術界人士的立場說，將工作經驗看得比教育重要是眼光短淺。