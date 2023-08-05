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蘋果市值單日蒸發1600億美元 丟了3兆美元桂冠

編譯黃淑玲／綜合外電
蘋果公司（Apple）股價4日大跌4.8%。 （美聯社）
蘋果公司（Apple）股價4日大跌4.8%。 （美聯社）

蘋果公司（Apple）市值現在很確定告別了3兆美元的歷史高點，因為這家iPhone製造商的第4季展望，引發了投資人對蘋果手機和蘋果其他設備市場需求不振的擔憂。

蘋果周五（4日）股價重挫4.8%，市值縮減至2.85兆美元左右。這是蘋果自去年9月以來最大的單日跌幅，市值一天之內就蒸發逾1,600億美元。蘋果在不久前的6月，剛剛成為首家市值站上3兆美元的企業。

根據蘋果最新公布的財報，公司連續第三季營收下滑，並預測本季表現也不會有太大差別。

證券公司Rosenblatt Securities因而將蘋果投資評級下調至中性，表示蘋果憂喜參半的財報「凸顯了蘋果現在正處於減速階段。」 分析師Barton Crockett指出，儘管蘋果的服務部門成長仍在加速，但是美國市場趨緩似乎會持續，直到有實質的新產品類型站穩腳跟。而這樣的前景，在時間和成功與否兩方面，都有不確定性，讓市場少了偏好蘋果這檔股票的理由。

特別是蘋果目前交易價格與預估本益比，都接近高峰。投資人一直關切蘋果的估值。該股目前的預估本益比約為28倍，高於其自身歷史和整個市場。

市場對蘋果財報的反應並沒有全部都那麼負面。花旗（Citi）看法樂觀，把蘋果放在90天上升催化觀察名單之中，期待9月iPhone新機的發表。

即便周五股價大跌，蘋果今年以來累積漲幅仍有40%，與那斯達克100指數的表現相當。不過周五收盤價跌破50日移動均線，是1月以來首見，代表短期動能轉弱。

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