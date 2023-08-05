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太猛了… 「芭比」上映14天全球狂破9億

前國安顧問波頓：若川普2024當選總統 美國將退出北約

財經簡訊

財經新聞組／整理

債務重組 特百惠股價飆

廚房儲存容器製造商特百惠(Tupperware Brands)敲定債務重組協議後，其股價4日飆升35.51%，重振散戶對該公司的興趣。特百惠3日表示，已與貸方達成協議，將協助減少或重新分配約1.5億元的現金利息和費用，並立即獲得約2100萬元的循環借款能力。

Fisker下修今年產量預測

由於供應鏈問題，Fisker大幅下修今年產量預期。該公司現在預計2023年產量將在2至2.3萬輛之間，低於5月預計的3.2至3.6萬輛。Fisker第2季生產了1022輛Ocean SUV，由於零件短缺，未能達到1400至1700輛的目標。當季每股虧損25分，去年同期每股虧損36分。

Nikola虧損縮小 CEO下台

電動卡車製造商Nikola表示，由於「家庭健康問題」，CEO羅契勒(Michael Lohscheller)將立即辭職。現任董事會主席、前通用汽車(GM)副總裁吉爾斯基(Steve Girsky)將接任。Nikola本季淨虧損2.178億元，合每股虧損31分，經調整後每股虧損20分，低於預期的虧損22分。

交易量增 CBOE獲利增加

芝加哥期權交易所全球市場 (Cboe Global Markets)發布財報，由於市場繼續較去年反彈，交易量增加，上季獲利有所增加。期權業務收入成長20%達2.832億元。總營收成長10%至4.671億元。調整後淨利1.887億元，合每股1.78元，高於去年同期的1.773億元和每股1.67元。

晶片業者合作開發新架構

高通公司和恩智浦半導體等多家晶片設計公司合組一家新公司，以加快RISC-V的開發，以與Arm競爭。Nordic Semiconductor ASA、德國Robert Bosch GmbH和Infineon Technologies AG聯合發表聲明表示，這些半導體公司將共同投資成立一家新公司，以推廣用於晶片設計的開源RISC-V架構。

為企業成長 聯航在丹佛購地

聯合航空表示，作為其成長戰略之一，將斥資3300萬元在丹佛購買113英畝土地。該航空業者計畫使用「這片土地的一部分作為我們世界級丹佛機師培訓設施的擴建場地」。至於是否可能作為企業總部，聯航發言人表示：「丹佛的土地為我們宏偉的發展計畫提供了未來的選擇。」

晶片 重組 CEO

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美國內線航空業 遇亂流

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