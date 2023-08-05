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7月就業新增18.7萬 低於預期

財經新聞組／綜合報導
7月非農就業新增18.7萬人，低於預期，但高於上月。（路透）
7月非農就業新增18.7萬人，低於預期，但高於上月。（路透）

勞工部發布報告，7月就業成長低於預期，代表經濟成長放緩。

本月非農就業人數增加18.7萬人，略低於「道瓊」預估的20萬人，即使整體數字未達預期，但仍較6月下修的18.5萬人有所增加。

失業率為3.5%，而市場普遍預期是穩定在3.6%，該失業率略高於1969年底以來的最低水平。

Fed對抗通膨的關鍵指標平均時薪7月上漲0.4%，年增率4.4%；這兩個數字均高於市場預測的0.3%和4.2%。

另一個重要數據勞動參與率保持在62.6%，連續第5個月不變，包括沮喪勞工和因經濟原因從事兼職工作的人在內的廣義失業率降至6.7%，較6月下降0.2個百分點。用於計算失業率的家庭調查顯示增加26.8萬人。

醫療保健產業增幅最多，當月新增6.3萬個就業崗位。其他也出現成長的部門包括社會援助的2.4萬、金融活動的1.9萬和批發貿易的1.8萬。其他服務類別占2萬，其中包括個人服務和洗衣服務的1.1萬。

休閒和酒店業一直是新冠疫情期間復甦的主導產業，但上月僅新增1.7萬個就業崗位，與2023年前三個月平均每月增加6.7萬個就業崗位後的放緩趨勢一致。

雖然就業成長放緩，但事實證明，經濟能夠抵禦各種挑戰，特別是Fed為降低通膨的連續11次升息。

大多數華爾街專家都預測至少在過去一年會出現衰退，但隨著消費者繼續支出以及服務業從疫情重擊中反彈，經濟已成功保持正成長。

2023年上半年國內生產總值(GDP)平均年增率為2.2%；亞特蘭大Fed的GDPNow成長追蹤器顯示第3季將成長3.9%。

時薪一直是通膨的關鍵因素之一，平均時薪一直在下降，即使與薪資飆升的一年前相比，年度數據有些扭曲。

Fed密切關注的另一項勞工部指標顯示，截至第2季，薪酬成本在12個月內以4.5%的速度上漲，該水平與美聯儲的通膨目標不一致。

就業 勞工部 疫情

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