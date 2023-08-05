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衡量企業體質2項指標 亮出紅燈

財經新聞組／綜合報導

兩項衡量企業和經濟健康狀況的指標亮出紅燈，航運集團馬士基(Maersk)指出，全球對海運貨櫃的需求下降；廣告巨頭WPP表示，美國科技業的客戶正在削減行銷支出。

由於企業減少庫存、利率上升以及歐美經濟衰退風險拖累全球經濟成長，馬士基下修今年全球貨櫃貿易預期。

該公司是全球最大貨櫃托運商之一，預計貨櫃吞吐量將下降多達4%。之前預計降幅不會超過2.5%。

馬士基控制全球約六分之一的貨櫃貿易，為沃爾瑪、Nike和聯合利華等零售商和消費品公司運輸貨物。

全球最大廣告集團WPP則警告，美國科技客戶在第2季削減支出。CEO里德(Mark Read)表示，這讓該公司感到意外。

他表示：「一段時間後支出也許會回升，但我認為今年底前會讓我們感到緊張，因為無法完全清楚何時會發生這種情況。」

支出的縮減導致WPP效仿競爭對手Interpublic，將今年的成長預測從3-5%調降至1.5-3.0%。後者上個月也指責科技客戶削減行銷預算

這與2月形成鮮明對比。當時擁有奧美(Ogilvy)、葛瑞(Grey)和群邑(GroupM)代理機構的WPP認為，在任何經濟低迷時期，客戶都會在行銷上投入資金，以支撐銷售並證明價格上漲的合理性。

分析師表示，這個消息反映出企業在應對借貸成本上升以及消費者在生活成本危機中收緊預算方面的謹慎態度。

當企業擔心現金部位時，行銷支出往往是最先被削減的。

Hargreaves Lansdown首席股票分析師倫德耶茲(Sophie Lund-Yates)表示：「因需求很難預測，企業在投入現金和上交獲利方面處於觀望狀態。」

蘋果公司3日警告，其銷售額將連續4季下降；但亞馬遜的態度更為樂觀，其財報的銷售額和獲利成長超出華爾街的預期。

預算 華爾街 亞馬遜

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