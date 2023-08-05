考量衰退風險 資金流出股市

美國商銀策略師哈奈特(Michael Hartnett)表示，由於經濟萎縮的風險仍然很高，該行的客戶正在逃離股市。

根據該行的最新報告，截至8月2日當周，美商銀私人客戶連續第二周淨賣出股票 ，而過去2周債券 購買量為去年10月以來最強。

哈奈特指出，「私人客戶正在回歸『避險』模式。」他補充說，在債券殖利率上升和金融環境收緊的情況下，硬著陸仍然是2023年下半年面臨的最主要風險。

這位策略師因2022年獨到的看跌預測獲得市場肯定；但今年他的空頭看法至今尚未在市場得到驗證。截至7月底，美股 連續上漲5個月。這是因為市場樂觀認為，在通膨降溫和經濟數據仍具韌性的情況下，美國經濟可以避免衰退。

然而，8月初美股動盪不安，惠譽調降美國評級引發股市獲利回吐。

美國商銀引用EPFR Global數據指出，雖然近期有所回落，但科技基金的資金流入仍然強勁，過去4周吸引近60億元。

至於其他要點包括：當周全球股票基金資金流入48億元；72億元流入債券基金，204億元流入現金。歐洲股市連續21周資金流出，達到33億元。金融和消費類股的資金流出規模最大。