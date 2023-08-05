資本支出大增 取代回購股票

美股財報季業績展現出一種新趨勢：上市公司CEO選擇將更多獲利投入企業擴張，而不是回饋股東。

美國商銀估算，第2季美企資本支出增幅中位值為15%，在已公布資本支出計畫的上市公司中，四分之三支出規模高於分析師7月的預期水平。

而企業股票 回購自5月以來一直低於季節性趨勢水平。第2季業績顯示，史坦普500成分股的淨回購規模較一年前銳減36%。股市研究機構Birinyi Associates數據顯示，今年前7個月美企計畫回購規模約為7000億元，較去年同期初減少15%。

高盛策略師預計，今年史指成分股的回購規模將是2020年來首次低於資本支出規模。

市場認為，這種現金分配的轉變出現在銀行的信貸收緊、股票回購受抑制，以及人工智慧(AI )充滿吸引力之際，企業對工廠和科技的投入理所當然激增。

投資 顧問公司Washington Crossing Advisors資深投資組合經理人摩根蘭德(Chad Morganlander)認為，企業的資本投資最近回升是受到多種因素驅動，既有AI熱潮，又有美國政府提振基礎建設和潔淨能源等計畫。

不過，回購「失寵」可能不會很快成為趨勢。因為今年初以來的回購減少主要由小企業推動；而且去年美國企業的回購剛創下新紀錄。Birinyi數據顯示，史指成分股中的大型企業回購只減少了4%，而且還有總額1.2兆元的已授權回購金額尚未動用。

Birinyi研究總監魯賓(Jeff Rubin)評論指出，真正的關鍵是企業留下多少資金用來投入自有項目。他並不擔心今年回購規模較去年略有下降，因為去年的規模相當高。（財經新聞組）