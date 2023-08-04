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蘋果也深耕AI 為何未大肆宣揚相關進展？

編譯陳律安／綜合外電
庫克解釋蘋果未大肆宣揚AI進展的原因。（美聯社）
庫克解釋蘋果未大肆宣揚AI進展的原因。（美聯社）

若要說蘋果公司最新的法說會與其他科技巨頭有何區別，可能在於蘋果未大肆宣揚對人工智慧（AI）的投資

蘋果並未主動提及AI，直到一名分析師在問答中提問，才有所回應。執行長庫克表示，蘋果高層不像其他許多的科技同業，不會在AI策略或投資方面談論太多。

庫克說：「退一步說，我們把AI和機器學習視為基本核心技術，整合進旗下幾乎所有產品。」他說，AI不只應用在最近宣布的語音信箱等新軟體功能上，也應用在自動車禍偵測或跌倒偵測等既有功能上。

庫克證實蘋果投資生成式AI已有一段時日，並說AI技術「對我們來說一直很重要」，蘋果多年來在廣泛的領域研究AI技術，包括生成式AI，未來也會繼續研究。

但這不代表蘋果打算在AI開發或投資上大肆炫耀，因為庫克表示，蘋果「一直以來的作風」是在準備把東西介紹給消費者的時候，才會發表產品。

根據MarketWatch整理的資料，在整場法說會中，蘋果只提到AI六次，而全是在德意志銀行分析師席德尼何（音譯）提問時出現的。相較之下，字母在法說會中提到90次AI，微軟為73次，Meta則為62次。

與蘋果同在3日發布財報的亞馬遜，則提及34次。亞馬遜去年2月的財報中，僅提及AI一次，中間不再出現，直到今年4月的上次法說會，則提到了12次。

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