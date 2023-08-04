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成長vs價值誰會勝出？亞馬遜、蘋果股價展望比一比

編譯湯淑君／綜合外電
蘋果、亞馬遜、Meta和Google母公司Alphabet都名列「科技七大咖」名單，但大型科技股運勢未必相同。(美聯社 )
蘋果、亞馬遜、Meta和Google母公司Alphabet都名列「科技七大咖」名單，但大型科技股運勢未必相同。(美聯社 )

蘋果和亞馬遜都名列「科技七大咖」名單，但大型科技股運勢未必相同。兩相比較，比較偏愛哪一支股票，可能反映投資人對未來科技趨勢的一些看法，但更可能暴露出自己對投資選股的哲學。

金融時報專欄作家阿姆斯壯（Robert Armstrong）4日撰文說，比較2015年至2023年這兩支重量級科技股的相對表現，可知亞馬遜在2015~2018期間股價張勢遙遙領先蘋果；但從2019年起，反倒是蘋果股價漲勢大幅超越亞馬遜。所以，綜觀這八年來的整體表現，亞馬遜與蘋果幾乎打成平手：這段期間亞馬遜的報酬年率達28%，蘋果為27%。

但未來幾年又會是什麼情況？若以目前價格買進，你會挑選哪一支股票，然後抱牢到多年以後？

成長vs.價值

先來看這兩家公司從事的事業有何差別。亞馬遜是兩種基礎設施業務的結合：主流的線上消費者零售業務，以及領先群雄的雲端運算服務。亞馬遜營收成長迅速，過去十年來幾乎每年成長率都超過20%。整體而言，亞馬遜屬於「資本密集」型事業，利潤微薄。亞馬遜把大多數現金流再投資內部事業發展，不配發股利。

蘋果則是一家利潤超級高的公司，對消費者銷售高檔裝置和服務。巨額現金流多半拿來配發股利，並且買回自家股票。

因此，酷愛「成長」的投資人，可能偏愛亞馬遜；若是「價值」取向的投資人，可能大致傾向選擇蘋果。

這兩家公司剛公布的第2季財報，佐證這種粗略的二分法有其道理。亞馬遜上季營收年增11%，蘋果營收則小幅下滑，每股盈餘之所以成長，主要因藉由買回股票降低在外流通股數所致。

不過，如果檢視的不只是單季財報，那麼價值/成長二分界線就變模糊了。理由有二：1.蘋果的市值已躍增，吸引投資資金不斷湧入。蘋果股價本益比已從2019年之前的略低於20倍，如今升到超過30倍。（反觀亞馬遜本益比總是高得不可思議，因為該公司拚的是成長而不是獲利最大化，以致投資人對亞馬遜獲利多少不太在意）；2.亞馬遜的成長步伐已減慢。

二理由選蘋果捨亞馬遜 較有勝算

過去十年來，亞馬遜的營收成長比蘋果強多了，蘋果營收成長起起伏伏但大趨勢是減速。不過，2022年兩家公司的成長率幾乎趨於一致。

根據華爾街的共識預測，到2026年底，亞馬遜營收成長率將擴大至「低二位數」，再度拉大領先蘋果的差距；而未來數年，蘋果的營收成長可能只有5%上下。

對價值主導的選股趨向而言，這正是持有蘋果股票而非亞馬遜股票的兩大理由之一。

阿姆斯壯解釋，線上零售和雲端運算行業未來數年成長有多快，無人知曉；但有一點可確定：亞馬遜這兩項核心事業的成長都在減速，此刻該股股價似乎也已反映這種預期。相形之下，華爾街對蘋果的預期較低，這讓蘋果未來表現超出預期的可能性比亞馬遜強。

第二個蘋果勝亞馬遜的理由是：當前的金融大環境（利率走高，流動性比數年前緊縮）不利於對長期成長的押注。如果這種大環境不變，投資人的風險胃納或許會縮減，那麼蘋果堆積如山的現金流，看在投資人眼中，想必會比亞馬遜不斷擴張事業版圖的承諾更誘人。換言之，歷經一段漫長的成長期，價值股也許將抬頭。

阿姆斯壯的結論是，蘋果近年來股價表現傑出的趨勢，可望延續到未來數年。

亞馬遜 投資 股票

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