蘋果財報／分析師：股價短線有壓 但i15有望掀迷你超級周期

蘋果公司上季營收雖優於市場預期，一連三季走下坡仍分析師憂心股價短線有壓。不過，也有分析師基於今秋iPhone 15推出可望掀起一波換機潮，認為股價下跌提供逢低買進機會。（路透）

蘋果公司（Apple）上季營收雖優於市場預期，但已連續第三季走下坡，令一些華爾街 分析師擔憂蘋果股價可能從目前接近歷史高點回檔整理。但另有分析師看好秋季推出新一代iPhone 將掀起「迷你（換機）超級周期」，因此建議逢低買進。

巴隆周刊（Barron's）報導，D.A.Davidson分析師Tom Forte說，從蘋果發布的財測中，找不到足以支撐目前高估值的理由。此外，儘管秋季即將發表的iPhone 15值得熱烈期待，無線電信商的補貼活動可能不如前幾款iPhone新機熱絡，當時電信業者為鼓勵採用5G而祭出吸引人的補貼方案。

Forte說：「整體而言，我們將觀察iPhone 15表現。但關於中國和印度市場的評論令人鼓舞。」D.A.Davidson分析師團隊把蘋果目標股價從185美元降至180美元，維持「中立」的投資 評等。

蘋果4日盤前股價下跌1.4%。今年初至3日（周四）收盤，蘋果股價漲幅已達47%。

KeyBanc分析師Brandon Nispel認為，蘋果最新財測顯示，美國智慧手機使用者升級速度不如預期。他在報告中寫道：「我們擔心，這波美國升級周期可能停擺，升級率現在是歷史低點，可能導致美洲營收疲弱。」

Nispel維持給蘋果股票「加碼」的評價，目標股價也維持在200美元不變。不過，他指出，蘋果的企業價值(EV)估為2024年預估Ebitda（稅前息前折舊攤銷前獲利）的21倍，這種估值水準開始顯得牽強，跟過去三年平均值18倍相比尤然。

不過，多頭人士注意焦點跳脫當前這一季、放眼秋季推出新一代iPhone的展望，並且聚焦於服務營收持續成長。上季蘋果服務營收年增8%。

Wedbush分析師Daniel Ives說：「整體而言，股價如果走軟，我們會站在買方，因為iPhone 15迷你超級周期將在9月中旬扎根，現在的鼓聲咚咚只是好戲登場的前奏曲。」