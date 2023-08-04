蘋果財報／分析師：股價短線有壓 但i15有望掀迷你超級周期
蘋果公司（Apple）上季營收雖優於市場預期，但已連續第三季走下坡，令一些華爾街分析師擔憂蘋果股價可能從目前接近歷史高點回檔整理。但另有分析師看好秋季推出新一代iPhone將掀起「迷你（換機）超級周期」，因此建議逢低買進。
巴隆周刊（Barron's）報導，D.A.Davidson分析師Tom Forte說，從蘋果發布的財測中，找不到足以支撐目前高估值的理由。此外，儘管秋季即將發表的iPhone 15值得熱烈期待，無線電信商的補貼活動可能不如前幾款iPhone新機熱絡，當時電信業者為鼓勵採用5G而祭出吸引人的補貼方案。
Forte說：「整體而言，我們將觀察iPhone 15表現。但關於中國和印度市場的評論令人鼓舞。」D.A.Davidson分析師團隊把蘋果目標股價從185美元降至180美元，維持「中立」的投資評等。
蘋果4日盤前股價下跌1.4%。今年初至3日（周四）收盤，蘋果股價漲幅已達47%。
KeyBanc分析師Brandon Nispel認為，蘋果最新財測顯示，美國智慧手機使用者升級速度不如預期。他在報告中寫道：「我們擔心，這波美國升級周期可能停擺，升級率現在是歷史低點，可能導致美洲營收疲弱。」
Nispel維持給蘋果股票「加碼」的評價，目標股價也維持在200美元不變。不過，他指出，蘋果的企業價值(EV)估為2024年預估Ebitda（稅前息前折舊攤銷前獲利）的21倍，這種估值水準開始顯得牽強，跟過去三年平均值18倍相比尤然。
不過，多頭人士注意焦點跳脫當前這一季、放眼秋季推出新一代iPhone的展望，並且聚焦於服務營收持續成長。上季蘋果服務營收年增8%。
Wedbush分析師Daniel Ives說：「整體而言，股價如果走軟，我們會站在買方，因為iPhone 15迷你超級周期將在9月中旬扎根，現在的鼓聲咚咚只是好戲登場的前奏曲。」
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