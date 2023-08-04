蘋果服務部門銷售強勁 成長8%

蘋果iPhone銷量下滑，但服務收入正可彌補。（路透）

雖然iPhone 銷量下降，蘋果公司上季銷售額和獲利超出華爾街的預期；其中iPhone在中國的強勁表現，有助該公司應對萎縮中的全球智慧手機市場。

蘋果表示，截至7月1日的第3財季銷售額下降1.4%至818億元，每股獲利成長5%至1.26元。根據Refinitiv的IBES數據，這超出分析師預期的816.9億元和每股1.19元。

iPhone銷量略低於分析師預期，但被包括Apple TV+在內的服務部門強勁銷售、以及中國市場同比成長8%的銷量所彌補。

蘋果本財年至今的研發支出也達到226.1億元，較上年同期高出約31.2億元。

蘋果CEO庫克表示，研發支出的增加部分是由生成式人工智慧(AI )工作所推動的，「多年來，我們一直在研究包括生成式AI在內的各種AI技術。我們將繼續投資和創新，並負責任地利用這些技術改進我們的產品，以幫助豐富人們的生活。」「很顯然，我們投入大量資金，這體現在你所看到的研發支出中。」

即使微軟和Alphabet旗下谷歌等大型科技競爭對手花費數十億元開發聊天機器人和其他AI技術，但庫克表示，AI將作為新功能出現在蘋果產品中。他說，其中一項功能就是從今年秋天開始，iPhone能夠即時轉錄語音郵件消息。

與此同時，蘋果的表現優於中國近10年來最疲軟的智慧手機市場。蘋果iPhone的中國銷量成長了「兩位數」，而且其他產品的中國銷量也很高。讓蘋果將大中華地區的銷售額從去年同期的146億元推升至157.6億元。

根據Refinitiv數據，蘋果iPhone銷售額為396.7億元，低於分析師預期的399.1億元。

蘋果包括Apple TV+在內的服務部門營收為212.1億元，高於分析師估計的207.6億元，成長8%。

該公司包括Apple Watch和AirPods的可穿戴設備業務營收為82.8億元，分析師預計為83.9億元。

Mac和iPad的銷售額分別為68.4億元和57.9億元，而分析師預計為66.2億元和64.1億元。