我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛市豪宅稅 上路3月僅收3800萬 與官方預估值差距大

席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫

蘋果服務部門銷售強勁 成長8%

財經新聞組／綜合報導
蘋果iPhone銷量下滑，但服務收入正可彌補。（路透）
蘋果iPhone銷量下滑，但服務收入正可彌補。（路透）

雖然iPhone銷量下降，蘋果公司上季銷售額和獲利超出華爾街的預期；其中iPhone在中國的強勁表現，有助該公司應對萎縮中的全球智慧手機市場。

蘋果表示，截至7月1日的第3財季銷售額下降1.4%至818億元，每股獲利成長5%至1.26元。根據Refinitiv的IBES數據，這超出分析師預期的816.9億元和每股1.19元。

iPhone銷量略低於分析師預期，但被包括Apple TV+在內的服務部門強勁銷售、以及中國市場同比成長8%的銷量所彌補。

蘋果本財年至今的研發支出也達到226.1億元，較上年同期高出約31.2億元。

蘋果CEO庫克表示，研發支出的增加部分是由生成式人工智慧(AI)工作所推動的，「多年來，我們一直在研究包括生成式AI在內的各種AI技術。我們將繼續投資和創新，並負責任地利用這些技術改進我們的產品，以幫助豐富人們的生活。」「很顯然，我們投入大量資金，這體現在你所看到的研發支出中。」

即使微軟和Alphabet旗下谷歌等大型科技競爭對手花費數十億元開發聊天機器人和其他AI技術，但庫克表示，AI將作為新功能出現在蘋果產品中。他說，其中一項功能就是從今年秋天開始，iPhone能夠即時轉錄語音郵件消息。

與此同時，蘋果的表現優於中國近10年來最疲軟的智慧手機市場。蘋果iPhone的中國銷量成長了「兩位數」，而且其他產品的中國銷量也很高。讓蘋果將大中華地區的銷售額從去年同期的146億元推升至157.6億元。

根據Refinitiv數據，蘋果iPhone銷售額為396.7億元，低於分析師預期的399.1億元。

蘋果包括Apple TV+在內的服務部門營收為212.1億元，高於分析師估計的207.6億元，成長8%。

該公司包括Apple Watch和AirPods的可穿戴設備業務營收為82.8億元，分析師預計為83.9億元。

Mac和iPad的銷售額分別為68.4億元和57.9億元，而分析師預計為66.2億元和64.1億元。

iPhone AI Apple

上一則

美債利率走升 史指連跌三日

下一則

人行：差別化住房信貸 滿足房企合理融資需求

延伸閱讀

iPhone這些隱藏功能你用過嗎？一鍵按下變成印表機

iPhone這些隱藏功能你用過嗎？一鍵按下變成印表機
蘋果財報優預期：服務業務營收增、iPhone銷售下滑

蘋果財報優預期：服務業務營收增、iPhone銷售下滑
標普連3跌 亞馬遜盤後大漲 蘋果iPhone銷售遜預期

標普連3跌 亞馬遜盤後大漲 蘋果iPhone銷售遜預期
中國降雨不斷 蘋果庫克：心繫受災區居民 將捐贈挺救災

中國降雨不斷 蘋果庫克：心繫受災區居民 將捐贈挺救災

熱門新聞

長實集團3日在香港油塘「親海駅II」項目公布首張價單，共132戶，每平方英尺（呎）價格為港幣1.5萬元，均價回到7年前。(圖取自香港新房網站)

李嘉誠投「深水炸彈」 長實親海塘II項目均價回到7年前

2023-08-03 11:01
蘋果與高盛2日宣布，合作共推的Apple Card儲蓄帳戶已吸收存款逾100億美元。(路透)

蘋果Apple Card太吸金 儲蓄存款4個月突破100億元

2023-08-02 21:09
Meta執行長查克柏格透露Threads 1億用戶中有過半不再使用；馬斯克則宣布X的月活躍用戶創下新高，頗有暗中較勁的意味。（美聯社）

查克柏格認Threads 1億用戶流失逾半 馬斯克PO文暗較勁

2023-07-29 07:37
Clean Energy Transition的管理合夥人雷坎德說，如果OPEC+在產量政策的團結崩解，這個聯盟可能會瓦解，而國際油價恐怕會跌至每桶35美元。(路透)

投資專家：OPEC+可能瓦解 油價將跌至每桶35美元

2023-07-27 15:07
有「女股神」之稱的方舟投資創辦人伍德本月接受訪問，對輝達、特斯拉、Meta品頭論足一番。(路透)

為何賣掉Nvidia？AI選股有3條件？「女股神」伍德全說了

2023-07-27 09:56
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

批惠譽降評「怪異」克魯曼：財政擴張避免再陷失落十年

2023-08-02 12:24

超人氣

更多 >
紐約知名華人企業家林建新 法拉盛身亡

紐約知名華人企業家林建新 法拉盛身亡
理財專家認為不要等 一有資格就領社安金

理財專家認為不要等 一有資格就領社安金
稅務新規注意 「退休帳戶」繼承將課稅 影響數百萬人

稅務新規注意 「退休帳戶」繼承將課稅 影響數百萬人
席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫

席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫
長途開車旅行 記得多做這件事能救你一命

長途開車旅行 記得多做這件事能救你一命