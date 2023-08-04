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洛市豪宅稅 上路3月僅收3800萬 與官方預估值差距大

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財經簡訊

財經新聞組／整理

雖遭抵制 百威英博獲利佳

全球最大啤酒生產商百威英博(Anheuser-Busch InBev)指出，雖社交媒體抵制其在美國最暢銷的百威淡啤，上季獲利仍超出預期。其全球收入成長7.2%，價格上漲抵消了銷量下降1.4%的影響。該公司上季息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)的有機成長為5%，高於0.4%的普遍預測。

惠譽調評 巴菲特不屑一顧

巴菲特對惠譽調降美國評級不屑一顧，並指出這不會改變他的企業集團波克夏控股目前正在做的事情。他說，「有些事情不應該擔心。」「這是其中之一。」他雖並不同意聯邦政府所做的一切。但這還不足以改變他對美國國債和美元的看法，「美元是世界儲備貨幣，眾所皆知。」

特斯拉中國銷量減31%

產業數據顯示，7月中國比亞迪在中國製造電動車銷量方面擴大了對特斯拉的領先優勢，因為客戶搶購其價格偏低的電動車，而特斯拉則是閒置部分產線，為推出改版Model 3預做準備。特斯拉陸製電動車7月銷量較6月下降31%，這是自去年12月庫存上升以來首次出現環比下降。

GM旗下Cruise簽工會協議

通用汽車(GM)旗下機器人出租車部門Cruise宣布已簽署無人駕駛汽車業第一份工會協議。這是一個重要的里程碑，因為工會和機器人出租車公司歷來一直存在分歧。該公司正與代表電力工人和清潔工的國際電力工人兄弟會(IBEW) Local 6和服務雇員國際工會(SEIU) Local 87合作。

華納兄弟探索訂戶數下降

華納兄弟探索公司第2季業績全面低於華爾街預期，訂戶數也較上季下降。全球直接面向消費者的串流媒體訂閱用戶為9580萬，低於StreetAccount分析師預期的9670萬，比第1季末減少近200萬。每股虧損51分，大於預期的虧損38分；營收103.6億元，低於預期的104.4億元。

孩之寶下修全年營收財測

孩之寶(Hasbro)下修全年營收財測降幅為3%至6%，因為其包括eOne電影和電視工作室在內的娛樂部門預計將受到好萊塢編劇和演員持續罷工的打擊。然而，這家玩具製造商第 2 季營收超出預期。孩之寶還將調整後營業獲利率的成長目標從之前預測的50至70個基點下修至20至50個基點。

特斯拉 電動車 惠譽

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高通財測失色 台「非蘋手機鏈」拉警報

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