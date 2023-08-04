美債利率走升 史指連跌三日

史坦普500指數連續第三天走低。華爾街 評估了最新的企業財報，並努力擺脫債券殖利率 上升的壓力。

史指下跌11.5點或0.25%收4501.89點；道瓊工業平均指數下跌66.63點或0.19%收3萬5215.89點。那斯達克綜合指數小跌13.73點或0.1%至1萬3959.72點。

指標10年期國債殖利率升至4.18%，接近2022年11月以來的最高水平。利率上升給房地產業帶來壓力，房地產類股下跌超過1%，而芝加哥期權交易所(CBOE)波動率指數(VIX)飆升至6月來最高水平。公用事業類股下跌2.3%。

許多華爾街人士還指出，在今年大部分時間進入反彈模式之後，市場早就應該休息一下或者進行小幅調整。本周初，史指和那指連續第5個月上漲。

繁忙的財報周繼續進行，晶片製造商高通下跌8.18%。該公司昨天未能實現第3財季調整後營收，並發布了令人失望的財測。而即使PayPal前一天發布符合預期的業績，但仍下跌12.32%；而Expedia則因總預訂量低於預期而暴跌16.38%。

FactSet數據顯示，至今近79%的史指企業已發布財報，其中82%的公司超出預期。預計獲利將較一年前下降約5%。

此外，英國央行 升息25個基點，這是全球央行遏制通膨的最新舉措。