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Apple Card吸金 衝百億美元

編譯季晶晶、黃淑玲／綜合報導
蘋果與高盛2日宣布，合作共推的Apple Card儲蓄帳戶已吸收存款逾100億美元。（路透）
蘋果與高盛2日宣布，合作共推的Apple Card儲蓄帳戶已吸收存款逾100億美元。（路透）

蘋果公司和高盛集團宣布，他們新推出的高利儲蓄帳戶，存款已突破100億美元。這顯示今年4月推出的Apple Card服務擁有的驚人吸引力。但外界揣測，蘋果和高盛可能即將拆夥。

蘋果2日說，97%的Apple Card用戶選擇將獲得的現金回饋（Apple Daily Cash）存回內建於iPhone錢包App裡的帳戶。該帳戶提供4.15%的年化收益率，資金能像傳統帳戶一般轉出或轉進。

此前，6月曾有媒體報導，高盛考慮退出與蘋果的合作。根據華爾街日報，高盛正洽談美國運通（American Express）來接手蘋果信用卡，以及其他與蘋果共同提供的服務。

Apple Card儲蓄帳戶的推出其實略有不順之處。部分用戶抱怨無法輕鬆提取現金，有時要拖上好幾天。蘋果執行長庫克6月受訪時表示，問題是由一個為防範詐欺的安全系統所造成的。

高盛努力想從消費者金融服務賺到錢，包括與新儲蓄帳戶配合的信用卡產品Apple Card。

但目前的虧損、延遲和工程困難，都加劇了拆夥的揣測。

在2日的聲明中，蘋果和高盛的高階主管都談及光明遠景。蘋果金融產品服務負責人貝里（Jennifer Bailey）說，很高興看到新舊客戶的熱烈反響。高盛企業合作部門負責人馬汀（Liz Martin）則表示，該銀行將繼續「為Apple Card客戶提供無縫、有價值的產品，共同致力於打造一流的客戶體驗，協助消費者擁有更健康的金融生活」。

Apple Card僅對美國iPhone用戶開放，所以Apple Card儲蓄帳戶也僅在美國提供。

蘋果在金融科技方面的野心不只如此，早在此高利存款服務推出前，就已有Apple Pay、先買後付（BNPL）等。蘋果也不是近年第一個嘗試站上金融擂台的科技大咖。還記得臉書（Facebook）曾經想力推的加密貨幣Libra嗎？當初的構想是為跨境支付帶來革命，但監管的嚴苛審查讓臉書最後放棄。

就連Google也規劃過提供數位金融服務，甚至找好了11家銀行做為合作夥伴，然而還沒推出就突然整個取消。

亞馬遜（Amazon）考慮過為顧客開設活期帳戶，計畫同樣胎死腹中。

特斯拉執行長馬斯克也都期待原名推特的「X」，不只是結合通信、多媒體的App，還要能提供用戶金融服務。

App Apple 高盛

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