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美家用太陽能公司陸續爆營收預警 憂需求下滑 股價重挫

編譯葉亭均／綜合外電
家用太陽能與備用電力業者正面臨美國需求下滑的情勢。（路透）
家用太陽能與備用電力業者正面臨美國需求下滑的情勢。（路透）

家用太陽能與備用電力業者正面臨美國需求下滑的情勢，儘管近期極端天候與熱浪使得各界日益擔心電網的可靠性。

太陽能業者SolarEdge Technologies和Generac Holdings是最新警告營收低於預期的兩家公司，原因是高昂的借貸成本正削弱消費者相關需求。

SolarEdge股價2日重挫18%，寫下一年來最大跌幅，原因是這家太陽能設備製造業者第3季營收預測令市場失望；Generac公司市值同日一度蒸發近四分之一，這家備用發電機、太陽能與電池供應商調降今年財測，理由是消費者環境「比先前預估疲弱」。包括SunPower、Enphase Energy在內的其他家用太陽能業者都見到股價下跌，此前都提出了類似的疲弱展望。

住宅太陽能公司Sunrun顯然力抗趨勢，上季獲利優於預期，帶動股價在2日盤後大漲8%。雖然Sunrun重申今年安裝的太陽能容量成長10%至15%，但該公司主管指出，全美最大太陽能市場加州的復甦比預期慢。

TD Securities分析師奧斯本1日在研究報告中表示：「美國較高的利率環境是美國住家太陽能市場的主要不利因素。」

太陽能業者也指出，由於天然氣價格下滑，加上加州屋頂太陽能獎勵減少，讓它們更難銷售家用發電系統。彭博新能源財經分析師萊茲卡諾在上周發表的報告中表示，由於業者在稀薄的利潤率中營運，「新安裝數減緩，可能很快會變成更大的財務麻煩」。

家用電力供應業者雖面臨黯淡的短期展望，但依然維持樂觀，表示停電趨勢增加、太陽能利用率提高，應該最終有利於它們。

Generac執行長賈格費德2日在投資人會議中表示：「大趨勢是提高備用發電解決方案的意識，和以往一樣吸引人，屋主和企業主對於愈來愈頻繁的停電感到敏感，這些停電主要由極端天候造成。」

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