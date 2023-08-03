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惠譽調降評級 那指大跌逾2%

財經新聞組／綜合報導

惠譽調降美國長期評級以及避險情緒重新浮現後，美股陷入拋售模式，那斯達克綜合指數創下2月以來最糟單日走勢。

以科技股為主的那指下跌310.47點或2.17%收1萬3973.45點；史坦普500指數下跌63.34點或1.38%收4513.39點。道瓊工業平均指數下跌348.16點或0.98%收3萬5282.52點。

惠譽將美國長期外幣發行人違約評級從AAA下修至AA+，理由是「預計未來三年財政狀況將惡化」。

然而，華爾街策略師大多對評級下調泰然處之。史指今年來上漲17%，那指上漲33%，這讓有些交易員擔心股市漲幅「太大、太快」。

2日的拋售與成長股推動的近幾個月上漲趨勢背道而馳。隨著10年期國債殖利率觸及11月以來的最高水平，科技股領跌。在中國提議限制未成年人使用智慧手機後，中國科技股京東、阿里巴巴和百度下跌逾4%。大型股如亞馬遜、Alphabet和微軟分別下跌逾2.4%，而輝達則大跌4.81%。

與此同時，華爾街審查一批最新的財報。CVS Health因削減成本而強勁獲利，股價上漲3.33%；Humana因醫療成本低於預期，股價上漲5.64%。即使業績優於預期，Advanced Micro Devices仍下跌7.02%；而SolarEdge Technologies因營收未達預期而下跌18.36%。

惠譽 華爾街 殖利率

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