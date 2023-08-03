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惠譽降評炸鍋 債限仍難改善

財經新聞組／綜合報導

惠譽將美國政府最高信用評級從AAA調降至AA+，引起華盛頓和整個投資界的激烈反應。但由於對惠譽的怒氣，以及隨之而來可預見的黨派交相指責，人們不預期降評能立即改變華盛頓局勢。

國會目前正準備在今年秋天讓政府關門，這可能是華盛頓功能失調的又一表現，而為阻止2025年下次債務上限之爭而做出的努力也進展緩慢。

安聯集團首席經濟顧問、劍橋大學皇后學院院長埃里安(Mohamed A. El-Erian)表示：「降評非常有可能被忽視，而不會對美國經濟和市場產生持久的破壞性影響。」

事實上，拜登政府立即出面駁斥。財政部長葉倫稱其「草率且基於過時的數據」。即使如此，該評級機構指出，華盛頓在未來幾年需要應對變革過程中面臨的長期財政挑戰。

美國企業研究所經濟政策研究主任史特蘭指出，惠譽降評的時機可能有很多值得爭論的地方，但仍然點出了根本問題，例如難以持續的財政政策和「似乎無法面對挑戰」的美國政治體系。

這是三大信用評級機構第二家調降美國信用評級。標普全球評級在2011年債務上限陷入僵局後，率先調降美國信用評級。第三家評級機構穆迪最新的美國國債評級為AAA，展望穩定。它不太可能很快跟進惠譽。

惠譽的降評引起白宮和其他觀察人士的強烈回應。他們指出，自拜登上任以來，惠譽自己的美國財政健康量化評級模型其實有所改善。

埃里安補充道：「我對聲明的許多方面以及時機感到非常困惑，我不認為我是唯一這麼想的人。」

其他觀察家也批評了評級機構的作法。前國家經濟委員會主任佛曼表示，「很難理解為什麼此刻降評」。自由派經濟學家克魯格曼指稱此舉「受到廣泛且正確的嘲笑」。（財經新聞組）

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