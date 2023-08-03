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ADP新增就業數 遠超預期

財經新聞組／綜合報導
ADP 7月私營就業數超過預期。（路透）
ADP 7月私營就業數超過預期。（路透）

薪資處理公司ADP發布報告，受休閒和酒店業就業崗位激增的推動，私營企業7月新增就業崗位遠超預期。

本月新增就業崗位總計32.4萬人，其中酒店、餐館、酒吧和附屬企業增加20.1萬人。總數遠高於《道瓊》平均預期的17.5萬人，但較6月向下修正的45.5萬人減少。

該報告也提供另一種現象，顯示即使Fed加大減緩經濟和降低通膨的力道，但美國就業市場仍保持強勁。

ADP首席經濟學家理查森(Nela Richardson)表示：「經濟表現優於預期，健康的勞動市場繼續支持家庭支出。」「薪資增幅繼續放緩，但沒有廣泛的失業。」

隨著經濟繼續從新冠疫情初期的商品導向轉型，服務相關產業在本月創造就業機會方面居於主導地位；本月創造30.3萬個就業崗位。

除了休閒和酒店業職位大增外，資訊服務業也增加3.6萬個職位；貿易、運輸和公用事業增加了3萬個；其他服務類別，包括乾洗、家政等貢獻了2.4萬個。

商品生產商僅增加了2.1萬人，自然資源和採礦業增加了4.8萬人，但製造業減少了3.6萬人。其餘9000人都屬工程部門。

ADP還指出，工資較上年同期成長6.2%，遠高於長期增速，但為2021年11月以來的最低增幅。

ADP報告是勞工部勞工統計局4日公布備受關注的非農就業數據的前奏。兩者數字可能相差很大，一如6月。當時ADP的數字為45.5萬，遠高於勞工統計局的20.9萬。

今年前6個月，ADP平均每月新增25.6萬個職位，而勞工局報告為27.8萬個。《道瓊》對7月非農就業報告的估計為20萬。

ADP報告值得注意的另一點：就業成長集中在員工人數少於50人的小企業，這些公司新增23.7萬個職位。擁有50至499名員工的中型企業新增加13.8萬名員工；而大企業則減少了6.7萬名員工。

就業 勞工部 道瓊

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