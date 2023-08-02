惠譽降美3A信評vs.史坦普2011降評有何異同？為何投資人免驚

債信評比公司惠譽（Fitch）1日突然調降美國債信評等，令全球市場一片錯愕。（美聯社）

債信評比公司惠譽（Fitch）1日突然調降美國債信評等，形同賞了美國政治體系一個巴掌，同時也斥責美國的財政政策。但對金融市場、特別是美國公債市場而言，影響微乎其微。

巴隆周刊（Barron's）報導，惠譽降評的時機怪異，在兩黨達成協議提高美國聯邦政府舉債上限後，事隔兩個多月才宣布。惠譽宣布，把美國政府的債信評等從頂級的「AAA」降1級至「AA+」，理由是未來三年期間「財政惡化可期」，而且政府債務負擔既高，還與日俱增。

惠譽並指出，美國政府中期財政框架付諸闕如，而且在因應社會安全金（Social Security）、聯邦醫療保險 （Medicare）和聯邦醫療補助（Medicaid）成本升高方面的「進展有限」。

惠譽還說，過去20年來，債限僵局周而復始發生而且拖到最後一刻才化解危機的老戲碼一再重演，已侵蝕各界對政府財政管理的信心。

基本上，降評舉動顯示，民主、共和兩黨多年來一直把債限議題玩成「比比看誰是膽小鬼」的遊戲，讓惠譽受夠了。但，其他人又何嘗不是忍無可忍？

惠譽如果想藉摘除美國頂級3A信評，促使拜登政府省思一番，可能要大失所望了：白宮已發表措詞強硬的聲明，指稱惠譽的行動「罔顧現實」。

至於降評的影響，除了在美國政壇掀起又一波交相指責的口水戰外，對金融市場而言可能是象徵意義居多，實質衝擊有限。

美國公債期貨--最可能受任何債信降等衝擊的資產--大致文風不動。不過，莫名其妙的降評消息傳出後，全球股市2日起初應聲下挫。

然而，投資 人沒必要驚慌。

今昔異同：2011年8月 vs.2023年8月

2011年時，史坦普（S&P）初次調降美國信評時，美股史坦普500指數聞訊暴跌，那年8月跌掉5.7%，9月再跌7.2%，但到10月指數就返回標普降評前的價位。

但回顧2011年，當時歐洲正陷入主權債務危機，金融市場當時已經瀰漫著一片肅殺氣氛，投資人規避風險的情緒強烈，此時標普降評更加深各界對美國經濟的顧慮。

然而，即使在那種氛圍下，標普降評行動也未造成多大的長期影響。投資人反倒在市場動盪之際紛紛湧入美國資產市場，到年底時，美國公債殖利率 反而下滑（價格上漲）。一部分因素是當時美國經濟相對強勢，與歐盟風雨飄搖形成鮮明對照。

鏡頭轉回2023年，這一回，美國金融市場漲勢方酣，對美國滑向衰退的疑慮愈來愈淡，且此刻的焦點擺在聯準會（Fed）數十年來最猛烈的一波升息循環能否撲滅通膨之火。從這角度來看，Fed接下來會怎麼做，對美國利率的影響力遠甚於惠譽降評。更何況，三大信評公司之中，仍有穆迪（Moody's）維持給美國AAA評等，在惠譽跟進標普降評行動之後，這顯得格外重要。

整體而言，降評是對美國信譽的一記打擊，但在世局動盪時期，美國公債往往是資金安全避風港，投資人不太可能因為債信評等降1級，就停止買進美債。