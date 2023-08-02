AI股玩完了嗎？美IT股2014也曾連漲七個月 後來變這樣

今年人工智慧（AI）題材發燒，激勵美國科技股漲勢從1月初延續至7月底，手機晶片公司博通也參與這波漲勢，事實上，這支股票也是九年前一波類似連漲走勢的領漲股之一。（歐新社）

今年在人工智慧（AI ）題材炒熱樂觀氣氛下，美國科技股連漲七個月，最大贏家股輝達 （Nvidia）年初迄今股價飆漲220%，1日收跌約0.5%。接下來科技股走勢會是如何，無人能逆料；但巧的是，九年前，美國科技股也曾有一波類似的猛烈漲勢，也是持續奔馳了七個月。今昔比較，或可供長期投資人參考。

MarketWatch報導，史坦普500 資訊科技（IT）指數周一（7月31日）收盤連續第七個月月線收漲，根據道瓊公司數據，上回連漲氣勢如此壯觀是在2014年8月，當時該指數也一連七個月收漲。

不過，2023年這波連七月漲勢更猛，因為AI狂熱讓科技股漲勢更紅火。史坦普500 IT指數在止於2023年7月底的七個月期間激漲45.8%；相形之下，FactSet的數據顯示，2014年那波連七個月漲勢的累計漲幅達16.6%。

同時，費城半導體指數今年1月至7月大漲52.5%，史坦普500指數同時期漲19.5%，那斯達克綜合指數漲37.1%。

史坦普500 IT指數8月1日持續攀升，收漲約0.1%。不過，領漲AI股輝達1日收跌0.48%，報465.07美元，顯示AI概念股似有漲多拉回跡象。

令人好奇的是，2014年8月那波連續漲勢結束後，史坦普IT指數接下來走勢如何呢？道瓊數據顯示，一個月後，這個IT股價指數小跌0.8%；三個月後，漲5.9%；六個月後，漲7.9%；一年後，漲0.9%；兩年後，漲17.8%。

由此可見，只要漲勢正逢其時且有真材實料支撐，即使短線漲多拉回，較長期走勢還是禁得起考驗。

比較止於2013年7月和20148月的這兩波連七月漲勢發現，有四支股票同時名列這兩段漲勢的漲幅前十名：手機晶片大廠博通（代碼：AVGO）、網路安全公司Palo Alto Networks（代碼：PANW）、晶片製造設備商科林研發（代碼：LRCX），以及電腦電力系統股芯源（Monolithic，代碼MPWR）。

以下是2023年與2014年兩波連七個月漲勢漲幅前十名個股名單。

2023年7月連七月漲勢領漲股前十名：1.輝達（代碼Nvda），漲幅219.8%；2.Palo Alto Newworks（PANW），79.1%；3.超微（AMD），76.6%；4.安森美（ON），72.8%；5.科林研發（LRCX），70.9%；6.Salesforce（CRM），69.7%；7.奧多比（ADBE），62.3%；8.博通（AVGO），60.7%；9.Fortinet（FTNT），59.0%；10.芯源系統（MPWR），58.2%。

2014年8月連七月漲勢領漲股前十名：1.Qorvo（代碼QRVO），134.0%；2.Enphase Energy（ENPH），90.3%；3.思佳訊（SWKS），87.3%；4.博通（AVGO），50.2%；5.芯源系統（MPWR），46.2%；6.蘋果（AAPL），43.3%；7.Palo Alto Newworks（PANW），43.0%；8.英特爾（INTC），42.3%；9. 科林研發（LRCX），42.1%；10.斑馬技術公司（ZBRA），42.0%。