名字巧合鬧烏龍？美國超導AMSC狂飆 居然只是名字取得好

股市近日掀起「常溫常壓超導體」題材。（路透）

「常溫常壓超導體」題材帶動美國超導公司（American Superconductor，AMSC）1日股價收盤暴漲60%，然而，這家公司可能覺得股價漲得莫名其妙，因為該公司其實並未擁有新的超導體。

在美國泰吉量子公司（Taj Quantum）1日公布照片，宣稱比南韓 科學家更早發現常溫超導體技術，是一種石墨烯泡沫材料，更持有專利書後，美國超導公司1日成交量暴增至平日交易量的43倍，1日收盤上漲60%，報每股16.13美元。

這代表，這家公司名稱中擁有的「超導體」（Superconductor）的字眼，讓投資 人蜂擁搶買其股票。但事實是，美國超導公司對新的超導體材料並沒有興趣，也不擁有這種材料。

根據彭博資訊的企業介紹內容，美國超導公司的分類是電力設備業者，提供電力控制系統、發電機及動力傳動系統、電源轉換器與公用事業電壓解決方案等產品。

私人金融和投資顧問公司The Motely Fool的網站報導也指出，美國超導公司形容自家不只是一家電網承包業者，還是受聘於美國國防部 的業者，工作是「保護和擴大海軍艦隊的能力」。該公司在4月25日的新聞稿中寫道：「美國超導公司獲得美國海軍可部署魚雷反制系統合約。」

美國超導公司更在去年12月的一份公告中表示，該公司正在打造基於高溫超導體（HTS）的船隻保護系統，將部署在聖安東尼奧級兩棲運輸艦LPD-32上。

The Motely Fool報導說，美國超導公司現在其實是一檔國防股。

達卡論壇報（Dhaka Tribune）則指出，如果投資人認清，美國超導公司其實和南韓或美國宣稱最新發現的超導體材料無關，只是因為公司名稱帶有「超導體」一詞而引發投資熱潮，那麼這項題材帶來的利多就會停止發酵。