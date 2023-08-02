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星巴克獲利優 但營收不理想

財經新聞組／綜合報導
星巴克獲利佳，但銷售不如預期。（路透）
星巴克獲利佳，但銷售不如預期。（路透）

星巴克第3財季財報喜憂參半。獲利優於預期，但營收和同店銷售額低於預期。

星巴克上季調整後每股獲利1元，略高於預期的0.95元。營收成長12%，達到創紀錄的92億元，但低於一般預期的93億元。同店銷售額也低於分析師預期，成長10%，而分析師的預期為成長11.12%。

面對這種結果，CEO納拉辛漢(Laxman Narasimhan)相信星巴克將繼續追求強勁的成長。他在財報聲明中表示，「公司有許多途徑可以推動顯著成長和提高獲利率，這使我們能夠創造超額的長期股東價值。」

北美銷售額成長7%；低於預估的8.2%。該地區的平均帳單金額上漲6%，代表消費者支出增加，但未來可能減少。交易量成長1%，低於預期的3%。

國際同店銷售額猛增24%，略低於預期的24.5%。國際交易量成長21%，略低於預期的23%，但消費者的海外支出似乎也呈現減少。平均帳單金額成長2%，遠低於預期的8%。

隨著新冠疫情封鎖的影響進一步被拋在腦後，中國上季推動國際銷售成長。

中國銷售額成長46%，高於預期的41.8%。當地客流量也大幅成長48%，但顧客訂單量減少了，平均帳單金額下降了1%。

截至本季，美國和中國分別擁有1萬6144家和6480家門市，占該公司投資組合的61%。去年9月，星巴克宣布在中國開設第6000家門市。

本季該公司新開588家門市，使總數達到3萬7222家，其中51%為直營店，49%為加盟店。

即使該公司2月13日起進行變革，星巴克的會員軟體動力不減。活躍會員總數同比增加15%，達到3140萬。

星巴克之前財測曾預計全年營收成長10%至12%，調整後每股獲利成長15%至20%。

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