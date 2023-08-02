Uber史上首度獲利 調升本季財測

Uber Technologies預測第3季營業獲利將高於華爾街 預期，因為強勁的休閒旅遊趨勢和逐漸恢復的辦公室工作導致打車需求不斷成長。

CEO科斯洛沙西(Dara Khosrowshahi)表示：「強勁的需求、新的成長方案和持續的成本控制，帶來了出色的上季業績，搭車量成長了22%，並且實現Uber史上首度GAAP營業獲利。」

然而，根據Refinitiv IBES數據，由於貨運市場疲軟，Uber第2季營收92.3億元，低於分析師預期的93.3億元。

這家拼車公司預計第3季調整後的息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)在9.75至10.25億元之間。高於分析師預計的9.259億元。

與此同時，該公司第2季調整後EBITDA獲利率占總訂車量的百分比創下2.7%的歷史新高。

Uber補充指出：「在接下來的幾季中，隨著現金流的增加，以及股權的長期潛在進一步貨幣化，我們將評估向股東返還多餘資本。」

由於經濟形勢嚴峻，航運價格和貨運量從疫情 期間的高點回落，該公司貨運經紀業務銷售額同比下降30%。

科斯洛沙西表示：「Uber Freight繼續受到整體逆風的壓力，即期運費季節性疲弱，預計這股趨勢短期內將會持續下去。」

經濟的不確定性和高通膨迫使許多人尋求加入Uber和競爭對手Lyft來補充他們的常規收入。Uber拼車業務司機數量較上年同期增加了33%。

各地辦公室工作的逐步恢復也有助於提振對乘車服務的需求。

科斯洛沙西表示，與2019年同期相比，美國和加拿大的出車量已恢復到疫情前水平。本季Uber的出車量成長22%，達到23億次，平均每天2500萬次。

截至6月30日當季淨利3.94億元，合每股18分；去年同期為虧損26億元或每股虧損1.33元。

不過獲利包括因Uber股權投資 重估而產生未實現收益帶來的3.86億元稅前收益。