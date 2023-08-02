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對沖基金虧損 8月恐續放空

財經新聞組／綜合報導

高盛報告顯示，全球多空對沖基金被迫解除看跌押注，這些部位拖累了7月的業績，創2022年5月以來最糟單月投資表現。

損失主要集中在投資組合的空頭部位方面，但高盛也看到「多頭表現明顯惡化」。數據顯示，當月投資回報率下降約1%。所謂的投資回報率是指衡量基金獲得超出基準指數的收益。

高盛表示，截至7月28日，多空對沖基金連續9天出現負回報值，是2017年1月以來持續時間最長。

作為向投資人提供貸款和交易服務的最大供應商之一，高盛能夠了解大型對沖基金和資產管理公司的動向。

對沖基金Stanphyl Capital投資組合經理人史皮格(Mark Spiegel)表示：「今年對任何持有大量空頭部位的人來說都是挑戰，即使該基金總體上是淨多頭。」「貨幣政策緊縮環境下的低迷企業獲利與股價之間存在巨大脫節。」

高盛上周發布的另一份報告顯示，受股市整體反彈的推動，7月多空對沖基金上漲0.49%，因為股市反彈往往有利於多頭押注。史坦普500指數同期上漲約2%。

高盛表示，總體而言，在7月市場反彈之際，不同的對沖基金策略被迫平倉，以避免進一步快速虧損。並補充指出，過去10年降低風險的力度很少如此之大。

高盛表示，對沖基金可能已接近去風險的最後階段。但補充表示，進入8月後，基金可能會再次做空。

投資對沖基金Kairos Partners資深投資組合經理人烏納利(Mario Unali)表示，對沖基金不太可能增加多頭部位，「我不認爲對沖基金產業現在就會開始追逐市場，因為目前成交量處於季節性低點且缺口風險增加。」

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