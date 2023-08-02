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財經新聞組／整理

BP獲利大降70% 提高股利

石油巨頭英國石油(BP)指出，由於化石燃料價格疲軟，第2季獲利同比下降近70%，與整個能源產業的趨勢相呼應。第2季基本重置成本利潤為26億元。Refinitiv分析師預計獲利為35億元。BP將第2季股利提高10%，達到每普通股7.27分。還表示將在未來3個月內回購價值15億元的股票。

輝瑞上季獲利超標 營收欠佳

輝瑞第2季調整後獲利超出華爾街的預期，但營收低於預期。當季淨利為23.3億元，合每股41分；低於去年同期的99.1億元和每股1.73元。不計某些項目，該公司當季每股獲利67分，高於預期的57分。銷售額為127.3億元，較去年同期下降54%，低於預期的132.7億元。

擺脫擔憂 開拓重工獲利超標

開拓重工擺脫了對全球經濟活動放緩的擔憂，加上對該公司重型機械的需求強勁，第2季獲利超出華爾街的預期。該公司上季調整後每股獲利5.55元，高於分析師平均預期的4.54元。由於其設備在建築、採礦和能源領域演關鍵角色，開拓重工被視為全球經濟的指標。

捷藍航空大幅調降全年財測

捷藍航空大幅調降 2023 年展望，並警告由於旅客選擇國外旅遊，且該公司正在努力結束與美國航空在東北部的合作關係，因此本季可能出現虧損。捷藍航空預計全年調整後每股獲利在5分至40分間，低於之前預計的1元。第3季調整後虧損可能高達20分，營收較去年同期下降4%至8%。

奧馳亞上季業績超過預期

菸草巨頭奧馳亞集團上季財報營收和獲利超出華爾街的預期，得益於對尼古丁袋(spitless nicotine pouches)的需求和更高的定價。根據 Refinitiv數據，第2季淨利成長1.2%至54.4億元，而分析師平均預期為54.3億元。不計項目，上季獲利為每股1.31元，而華爾街的預期為每股1.3元。

挪威郵輪估本季獲利遜預期

挪威郵輪控股公司預測第3季獲利低於預期，原因是燃油成本上漲扭轉了被壓抑的郵輪預訂需求和票價上漲帶來的收益。根據Refinitiv數據，該公司預計第3季調整後每股獲利為70分，而分析師平均預期為79分。預計全年調整後獲利為每股80分，而之前的預測為75分。

華爾街 郵輪 石油

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