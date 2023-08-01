相較年初 企業更熱中討論AI

雖然涉足還不是很深，但最近幾周發布第2季財報的企業對人工智慧 (AI )的談論甚至比上季還要多。

今年初史坦普500指數企業在與分析師的財報電話會議上率先討論了AI，但它們在最新一季電話會議中討論次數更多。

繼英特爾26日盤後發布財報後，高管和分析師在電話會議上提到AI 58次，高於4月電話會議的15次。

英特爾至今一直錯過AI風潮的榮景，第2季數據中心和AI業務的銷售額下降15%。英特爾現在正急於追趕輝達和其他支持ChatGPT背後技術競爭對手的晶片。

Alphabet在25日分析師電話會議中提到AI 62次，高於三個月前的52次。同一天發布財報的微軟在電話會議上提到AI的次數達到58次，高於上次電話會議的35次。

最近談論AI相關計畫的企業數量激增，反映出華爾街 最近對利用生成式AI和相關技術提供新服務並提高各產業效率的樂觀態度。這股風潮推動那斯達克指數今年上漲37%，史指上漲20%。

《路透》分析指出，在7月公布業績的史指成分股中，超過三分之一在與分析師的電話會議上至少提到一次AI，而第1季的比例約為四分之一。

根據對電話會議的分析，在最近幾周總共221場電話會議中，有76場出現827次「AI」或「人工智慧」一詞。這相當於每場會議提到3.7次，是上季每場電話會議1.8次的2倍多。

本季至今，重量級科技股在電話會議中對AI的討論最多，但不被廣泛視為「科技股」的企業也有大量談論。

穆迪公司及其競爭對手標普全球在上周電話會議中，AI被提及58次，因為它們推動將該技術整合到風險評估軟體和其他領域。與3月當季相比是個重大飛躍，當時AI在穆迪的電話會議上僅被提到3次，而在標普全球的電話會議上則被提到10次。