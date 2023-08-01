道指漲100點 史指連升5月

華爾街 股市小幅上漲，開啟了繁忙的財報周，並結束了上揚的7月。

道瓊工業平均指數上漲100.24點或0.28%收3萬3559.53點。史坦普500指數上漲6.73點或0.15%收4588.96點；那斯達克綜合指數上漲29.37點或0.21%收1萬4346.02點。

史指7月全月上漲3.1%，自2021年8月結束連7月上漲以來首次連續第五個月上漲。以科技股為主的那指上漲4.1%，自2021年4月以來首次連續第五個月上漲。

藍籌股道指上漲3.4%。該指數上周連續上漲13天，創1987年以來最長的連漲紀錄。

最近幾周，隨著經濟數據顯示勞動市場持續走強和通膨降溫，投資 人對軟著陸的希望越來越大。第2季獲利也持續優於預期。

除了財報之外，投資人關注4日的就業 報告。《道瓊》調查的經濟學家預計7月美國經濟將增加20萬個就業崗位。

道指成分股在7月有不同的表現。30支股票中，只有不到三分之一的股票出現單月虧損。

波音、3M和高盛本月領漲道指，漲幅均超過10%。另一方面，默克公司(Merck & Co.)和Verizon下跌，7月股價均下跌超過8%。

《華爾街日報》調查發現電信公司棄置的數英里長電纜含有有毒鉛後，Verizon和AT&T的7月股價大幅下跌。