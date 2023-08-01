市場過度看漲 就怕樂極生悲

史坦普500指數今年來上漲19%，甚至一度超過20%，進入技術性牛市，促使投資 人不再觀望，轉而入市。史指7月為連續第5個月上漲，原因是通膨一直在緩慢消退，而且面對幾十年來最激進的緊縮周期，經濟維持相對的韌性。

摩根大通 和高盛 在近日報告中對客戶表示，全球對沖基金紛紛解除對美國上市股票將下跌的押注，因持續上漲威脅到它們的表現。摩根大通表示，對對沖基金而言，尤其是6月初以來，空頭部位一直是一個挑戰，並聲稱近幾日空頭平倉變得「極端」。高盛則在27日報告中表示，對股指和ETF的空頭回補達到2020年11月以來的最高水平。

而散戶的樂觀情緒也飆升至27個月來最高水平。美國個人投資者協會(AAII)統計顯示，備受關注的牛熊價差連續第7周為正值，截至19日當周升至29.9，為2021年4月以來最樂觀，高於前一周的15.1。

與此同時，似乎很少有人擔心對沖風險。美國商銀策略師在上周報告中寫道，在期權市場上買進防範下跌的保護措施是「史上最便宜的」。

但對於目前過於樂觀的市場，感到擔憂是很合理的。在經歷了一段時間的通膨和大幅升息後，Fed正在尋求實現軟著陸，但這種努力成功的機率極小。最重要的是，8月和9月往往是史指一年中表現最差的兩個月。

市場情緒的迅速轉變，甚至促使認證本輪牛市的Yardeni Research總裁亞德尼(Ed Yardeni)質疑，美股的樂觀主義者是否太多了。他表示：「高度看漲情緒可能是一個警示訊號。」

《股票交易商年鑑》編輯赫許(Jeffrey Hirsch) 表示：「看漲情緒和季節性因素的疲弱，讓我們對逆市看法強烈。所有離場看空的人都在追逐這股勢頭，『害怕錯過』(FOMO)型投資人現在都進場了，所以這意味這輪反彈該是暫停的時候了。」（財經新聞組）