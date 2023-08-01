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車禍悲劇 台父子脫離收容所 現身感謝各界捐款

秦剛下台後首次互動 美中外交官員華府會晤觸及兩岸

財經簡訊

財經新聞組／整理

歐元區通膨率降 GDP回升

歐元區7月通膨率下降，第2季經濟活動有所回升，但經濟學家仍擔心可能出現衰退。7月總體通膨率為5.3%，低於6月的5.5%；但仍然遠高於歐洲央行(ECB)設定的2%目標。第2季經濟成長加速至0.3%，高於《路透》調查分析師預期的0.2%。但若排除法國和愛爾蘭，成長率將僅增0.04%。

亞馬遜4年外送商品增加4倍

亞馬遜多年來一直致力於將當日和次日送達作為其Prime標準，已達到重要的里程碑。今年至今已在當天或次日向美國Prime會員配送了18億件商品，大約是2019年此時配送速度的4倍。過去4年亞馬遜投入大量資金和資源來改造其倉庫和配送網絡，將運輸時間從2天縮短到1天或更短。

微軟收購案 CMA定8/29裁奪

英國競爭與市場管理局(CMA)開始對微軟收購動視暴雪交易案進行調查並徵求意見，其目標是在8月29日之前就其於4月阻止的690億美元收購案做出最終決定。CMA發表聲明表示，任何希望對微軟收購的新版本發表評論的人都應在8月4日之前提出。

巨災損失拖累 CNA獲利不佳

保險公司CNA Financial第2季獲利未達預期，因其財產和意外(P&C)部門更大範圍的巨災損失部分抵消了較高的投資收入。財產與意外險部門巨災損失為6800萬元；去年同期為3700萬元。截至6月30日當季核心收入為3.08億元，合每股1.13美元，而去年同期為2.3億元和每股0.84元。

AerCap調升財測 回購股票

租機需求強勁，推動全球最大飛機租賃商AerCap第2季營收成長15%，並同步調升全年獲利預期，並啟動全新的5億元股票回購計畫。AerCap擁有3500架飛機、引擎和直升機的投資組合，預計全年調整後每股獲利在8.5至9元之間，不包括任何銷售收益，高於3月的7至7.5元預測。

華納兄弟探索重組廣告部門

華納兄弟探索公司將重組廣告銷售部門和領導團隊，以應對廣告需求低迷的問題。廣告代理合作夥伴現在將與專門的銷售領導和團隊合作，以能夠直接接觸公司旗下的各種品牌。迪亞門特將領導廣告和合作夥伴戰略，而古爾德將領導數位團隊，負責監督公司廣告、程式化銷售和數據戰略。

亞馬遜 微軟 重組

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海底撈上半年獲利 年增高達29倍

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