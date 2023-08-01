防禦性類股 有望擴大漲幅

下半年美股漲勢可望不再科技股一支獨秀。（路透）

分析師表示，今年以來，少數科技股和去年落後個股推動了今年美股和全球股市的強勁上漲，但豐厚的獲利驚喜現在可能會提振更多產業和個股，包括防禦性類股，並擴大漲勢。

分析師指出，經濟衰退擔憂的消退以及Fed政策立場不再那麼激進的前景，將是推動市場全面反彈希望的因素。

根據分析，MSCI全球指數成分股中漲幅最大的前10%貢獻了今年約72%的漲幅。相較之下，過去幾年的上漲家數要多得多；從2020年3月到2022年初，漲幅前10%的個股僅占整個市場上漲的14%。

全面上漲的推力可能來自獲利。Refinitiv Eikon數據顯示，周期性產業第2季財報季已經開始，目前已有超過四分之一的全球企業公布了業績。

大約67%的非必需消費品企業淨利超過共識預期，這主要是由於強勁的消費者支出。與此同時，64%的工業股淨利超出分析師預測。

由於利差上升，美國銀行業第2季獲利也十分穩健。分析師預計下半年交易活動將強勁，可能會增加投資 銀行業務收入。

今年以來，科技股推動了主要股指的大部分漲幅。此外，Builders FirstSource、Carnival Corp和Airbnb等一些產業股也受惠於新冠疫情 後被壓抑的需求。

然而，分析師表示，有很多落後大盤的個股，特別是在金融和非必需消費品等周期性產業，這些行業的估值頗具吸引力。

過去一個月，通訊服務、採礦和金融類股均上漲約5%，超過科技類股2%的漲幅。然而，科技類股今年來飆升34.5%，領先所有其他類股。

匯豐銀行研究部新興市場 主管兼全球股票策略師平德(Alastair Pinder)表示：「我們仍然認為，隨著AI主題推動獲利大幅上漲，科技業的領先地位可以繼續下去。但周期性市場的其他領域看起來很便宜。」