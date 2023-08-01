攻美電動車鏈 中企繞道

中企主導著全球電池與電池材料供應鏈。(路透資料照片)

彭博資訊報導，近來中國企業前仆後繼，爭相投資南韓 電池產業，顯然欲以此為打入美國市場的跳板。但如此一來，拜登 政府限制中國參與電動車供應鏈 的效果恐怕大打折扣。

報導指出，過去四個月，中企和韓企已宣布投資約5.1兆韓元（40億美元），將在南韓興建五座新的電池廠。

中企與韓企正尋求善用韓美所簽訂的自由貿易協定，因為依拜登的通膨削減法（IRA），在南韓生產的電池只要安裝到美製電動車中，就有望獲得美國的稅額抵減。

中國鋰電池正極材料業者容百科技，上周宣布已獲准在南韓設立一家工廠，未來一年將生產8萬噸三元前驅物，即形成正極的材料。容百科技表示：「在南韓基地生產的產品，符合獲得美國通膨削減法關鍵礦物資格的相關要求，而且出口至歐洲和美國市場時，享有關稅政策的好處。」

中企主導全球電池與電池材料供應鏈，為LG新能源、三星SDI與SK On南韓三大電動車電池製造商生產正極、負極與前驅物，這三大韓廠則為特斯拉、通用與福斯等國際車廠供應電池。

彭博分析，拜登政府希望減少美國在供應鏈中仰賴中企，但他們的關係深厚，使得這點難以達成，而眾車廠也在遊說美國政府可以放寬條件，納入一些中製汽車零件。

拜登政府正在草擬有關來自「受關注外國實體」材料包含程度可放行的相關規定。

美國財政部發言人夏皮特爾說：「我們將繼續評估與回應任何與國際和國內供應鏈相關的國安疑慮。」

南韓電池產業協會的李明逵（音譯）表示：「中國和南韓需要彼此。由於美國通膨削減法，韓電池製造商認為從中國進口正極與前驅物等電池材料是有風險的。如果這些原料是在南韓境內生產，那代表在國內擁有較穩定的供應鏈。」

除了容百科技外，SK On 3月已宣布與一家中企設立合資公司興建前驅物工廠；浙江華友鈷業今年稍早也同意與樂金集團一家化學子公司與Posco Future M成立合資公司。