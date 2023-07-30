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升息周期將結束…專家曝美債市場仍面臨諸多風險 多頭行情還不明確

編譯任中原／綜合外電
雖然美國聯準會（Fed）升息周期預料即將結束，但債市專家認為美債仍存在諸多風險。（路透）
雖然美國聯準會（Fed）升息周期預料即將結束，但債市專家認為美債仍存在諸多風險。（路透）

儘管美國利率期貨市場預期聯準會（Fed）升息周期即將結束，但債市專家認為美債仍存在諸多風險，多頭行情是否來臨還不清楚。

首先，華爾街交易商預料美國財政部即將大量發債；其次，如果通膨比預期更為黏著，則Fed可能再度升息，或維持高利率更久；再者，日本央行已允許日債殖利率升高，顯示日銀的超寬鬆貨幣政策將開始退場，使日本資金可能從美債市場撤退。

雙線資本公司經理人席洛達表示，Fed之前延誤了升息時機，因此利率可能維持高檔更久。目前市場預期明年將會降息，但Fed可能不會太早轉向。

美國公債市場已連續3個月下跌，使今年來的漲幅縮小到僅有1%，遠低於華爾街專家年初時的預估。分析師指出，當市場充分反映Fed在明年中之前仍將維持5%以上的利率水準，之後只會漸進式降息之後，公債價格才會達到更合理的水準。

利率交換市場目前預期Fed已結束升息周期，預期今年將再次升息的機率不到50%，且最早明年3月就會降息，並預期明年將降息1個百分點（4碼）。

但由於Fed主席鮑爾採取「一切看數據」的態度，因此如果經濟成長或通膨一旦加速上升，則市場預期可能改變。下周將公布7月就業報告，經濟學者預料工資升幅及就業人數增量將小幅減緩；果真如此，則9月Fed維持利率不變的機率將升高。

本周財政部將宣布每季發債計畫。由於美國預算赤字升高，交易商預測發債額將大幅增加。分析師預料公債價格將繼續下跌（殖利率上升），以吸引投資人買進。

債市還有來自國外的壓力。日本央行已宣布容許10年期日債殖利率倍增到1%，相當於邁出緊縮的一小步。摩根士丹利主管卡隆指出，這意味著全球公債殖利率對日本投資人的吸引力開始下降。

殖利率 升息 降息

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